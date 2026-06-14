Des milliers à Bruxelles contre le réarmement européen: « Bien-être, pas guerre »
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Affluence et participation: plusieurs sources rapportent une participation de milliers de personnes, avec des estimations variant de 3 000 à plus de 10 000 personnes.
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Slogans et objectifs: le message principal a été un refus clair du plan de réarmement européen, qui prévoit la mobilisation de 800 milliards d'euros pour les dépenses militaires. Les manifestants ont demandé de consacrer ces ressources au bien-être, à la santé, à l'éducation, à l'emploi et à la transition écologique (le soi-disant "green new deal").
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Parcours: la mobilisation est partie à 15h00 devant la gare de Bruxelles-Nord.Le cortège s'est ensuite dirigé vers le cœur du quartier européen, se terminant vers 17h00 dans la zone de Schuman, siège des principales institutions européennes.
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Organisateurs: l'initiative a été promue par la coalition européenne Stop ReArm Europe (qui implique plus de 800 organisations de la société civile) et par la plateforme belge Stop Militarisation. Les principaux syndicats belges (CSC et FGTB) et le Parti de la Gauche Européenne (PGE) ont également participé avec leur propre délégation internationale.
Assemblée finale et prochaines étapes
Après la conclusion du cortège, une assemblée a été organisée pour donner suite à la mobilisation.
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Horaires et lieu: la rencontre a eu lieu à partir de 18h00 à la Bibliothèque Royale de Belgique (KBR, Keizerslaan 4), près de la gare centrale, avec une durée prévue jusqu'à 21h00.
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Objectifs de l'assemblée: l'assemblée avait pour but de faire le point sur la journée et, surtout, de discuter et planifier les prochaines étapes de la campagne européenne. L'objectif est de transformer la protestation d'aujourd'hui en un mouvement continu de mobilisation continentale contre l'agenda du réarmement.
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Contexte plus large: la manifestation de Bruxelles a été le moment central d'une semaine d'actions à travers l'Europe (du 14 au 21 juin) et s'est déroulée à quelques jours du Conseil Européen des 18-19 juin, durant lequel les dirigeants de l'UE négocieront le prochain budget pluriannuel.
https://lists.peacelink.it/news/2026/06/msg00000.html
Cortège en Finlande contre le réarmement européen - 14 juin 2026
https://lists.peacelink.it/news/2026/06/msg00001.html
Initiative en Grèce - 14 juin 2026
https://calendar.stoprearm.org/events/event.php?id=46
Calendrier européen des prochains événements pacifistes
https://calendar.stoprearm.org/events/event.php?id=46
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