Des milliers à Bruxelles contre le réarmement européen: « Bien-être, pas guerre »

La manifestation – culminant dans la zone des institutions de l'UE – a demandé de consacrer les 800 milliards d'euros prévus par le plan de réarmement au social. Plus de huit cents organisations mobilisées. En soirée, assemblée à la Bibliothèque Royale pour définir les prochaines initiatives.

Manifestation européenne contre le réarmement, Bruxelles 16 juin 2026 Auteur: Carlo Gubitosa Source: https://sociale.network/@gubi/tagged/StopRearmEurope Fermer dimanche 14 juin 2026, à Bruxelles sous le mot d'ordre "Bien-être, pas guerre". Voici les principaux détails.

Affluence et participation : plusieurs sources rapportent une participation de milliers de personnes , avec des estimations variant de 3 000 à plus de 10 000 personnes. Manifestation du 14 juin 2026 à Bruxelles contre le plan de réarmement européen Auteur: Carlo Gubitosa Source: https://sociale.network/@gubi/tagged/StopRearmEurope Fermer

Slogans et objectifs : le message principal a été un refus clair du plan de réarmement européen, qui prévoit la mobilisation de 800 milliards d'euros pour les dépenses militaires. Les manifestants ont demandé de consacrer ces ressources au bien-être, à la santé, à l'éducation, à l'emploi et à la transition écologique (le soi-disant " green new deal ").

Parcours : la mobilisation est partie à 15h00 devant la gare de Bruxelles-Nord . Manifestation pacifiste à Bruxelles 14.6.2026 Auteur: Carlo Gubitosa Source: https://sociale.network/@gubi/tagged/StopRearmEurope Fermer 17h00 dans la zone de Schuman , siège des principales institutions européennes.

Organisateurs: l'initiative a été promue par la coalition européenne Stop ReArm Europe (qui implique plus de 800 organisations de la société civile) et par la plateforme belge Stop Militarisation. Les principaux syndicats belges (CSC et FGTB) et le Parti de la Gauche Européenne (PGE) ont également participé avec leur propre délégation internationale. Manifestation pacifiste à Bruxelles 14.6.2026 Auteur: Carlo Gubitosa Source: https://sociale.network/@gubi/tagged/StopRearmEurope Fermer

Assemblée finale et prochaines étapes

Après la conclusion du cortège, une assemblée a été organisée pour donner suite à la mobilisation.