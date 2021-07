La rivincita di Berlusconi contro i magistrati

Gli avvocati di Berlusconi a stento lo trattengono. Lui è ovviamente orgoglioso che la "sua" riforma stia andando in porto. Non gli sembra vero. Gli avvocati gli dicono: non gioire troppo in pubblico, è bene non rilasciare dichiarazioni. Ma lui ogni tanto non si controlla. E, se leggiamo attentamente la stampa, ogni tanto lo si nota sprizzare soddisfazione, e qualche battuta se la lascia scappare, lui, il padre non ufficiale di questa riforma.

Note: "Questo - spiega Berlusconi - è un governo di emergenza nato da una situazione di emergenza. Si basa sulla collaborazione fra forze politiche molto diverse tra loro come condizione per prendere decisioni rapide al fine di uscire dall’emergenza sanitaria ed economica legata alla pandemia. Noi intendiamo collaborare lealmente perché crediamo in questo governo e sappiamo che non ha alternative praticabili. Siamo consapevoli che in materia di giustizia ci sono sensibilità diverse fra forze politiche che oggi collaborano ma che in circostanze normali sarebbero certamente avversarie. Io credo però che proprio da questa situazione anomala possano nascere le condizioni - se tutti agiranno con senso di responsabilità - per gettarci alle spalle alcuni dei veleni che hanno caratterizzato gli ultimi 30 anni della vita pubblica italiana. Da un ministro competente come la professoressa Cartabia mi aspetto scelte semplicemente in linea con il principio costituzionale del giusto processo".Ed ecco cosa dice il PD https://www.iltempo.it/politica/2021/06/04/news/partito-democratico-riforma-csm-pagelle-conferenze-giudici-silvio-berlusconi-goffredo-bettini-giustizia-politica-27463692/