Veri lager sotto i nostri occhi

I nuovi muri hanno sancito le diseguaglianze

L'ambivalenza dell'eredità della Caduta del Muro si è manifestata in questi anni come una gran "voglia di muri". Da quasi 20 anni nessuno si è vergognato di erigere muri che non separano più il capitalismo dal presunto comunismo, ma privilegi rispetto a svantaggi e penalizzazioni.

19 novembre 2021 - Angelo Baracca e Tiziano Cardosi