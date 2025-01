Il caso Almasri e l’ambiguità delle relazioni tra Italia e Libia

Un epilogo paradossale, una umiliazione per la Corte Penale Internazionale

È stato scarcerato Njeem Osama Elmasry, noto come Almasri, il capo della polizia giudiziaria libica, arrestato domenica su mandato della Corte Penale Internazionale (CPI) per crimini di guerra. Al momento del rilascio si trovava detenuto a Torino.

Un "errore procedurale"

L’arresto non è stato convalidato dall’autorità giudiziaria italiana a causa di un presunto errore procedurale. La mancata comunicazione preliminare con il Ministero della Giustizia, richiesta in casi così delicati, ha portato la Corte d’Appello di Roma a disporre la scarcerazione immediata di Almasri. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio aveva dichiarato di valutare l’invio degli atti alla Procura generale di Roma, ma la decisione è arrivata troppo tardi: Almasri è stato espulso su provvedimento del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e ha fatto ritorno in Libia con un volo.

Un ritorno in libertà grottesco

Almasri, accusato di torture, crimini di guerra e abusi sistematici sui migranti nei centri di detenzione libici, ha lasciato l’Italia nonostante fosse ricercato dalla CPI. Le autorità libiche hanno definito il suo arresto "arbitrario", ottenendo di fatto la sua liberazione. Questo epilogo paradossale mette in luce l’ambiguità delle relazioni tra Italia e Libia.

La questione migranti e le ombre del sistema

Almasri ha avuto un ruolo chiave nella gestione dei migranti, dirigendo la prigione di Mitiga, luogo di torture e detenzioni disumane. L'Italia, nel suo tentativo di frenare i flussi migratori, ha finanziato e supportato operazioni della Guardia costiera libica, collaborando con figure come Almasri. Questo ha consolidato un sistema di abusi nei centri di detenzione, dove migliaia di persone hanno subito violenze, torture e vessazioni.

La scarcerazione di Almasri non è solo un fallimento giudiziario, ma anche un simbolo grottesco di un sistema che, mentre cerca di frenare l'immigrazione, si compromette con figure accusate dei peggiori crimini contro l'umanità.