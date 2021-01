27 gennaio - Giorno della Memoria: lettera a Primo Levi

Ci ha lasciati Piergiorgio Cattani, Direttore di UNIMONDO

Viviamo un misto di dolore per la tua improvvisa partenza e di gratitudine per aver camminato insieme per tanti anni godendo della tua amicizia, competenza e insaziabile amore per la vita. Siamo vicini alla tua famiglia, ai tanti che ti hanno voluto bene.

11 novembre 2020 - Laura Tussi