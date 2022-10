L'appello di CODEPINK "Fermate la guerra in Ucraina! Fermate tutte le guerre!"

Pace in Ucraina - Stop guerra - Codepink Fonte: https://www.codepink.org/ Chiudi

Non inviamo altre armi all'Ucraina! Negoziati subito! Campagna CODEPINK

CODEPINK è una organizzazione nata dal profondo desiderio di alcune donne americane di impedire agli Stati Uniti di invadere l', nel, e da allora lavora per la fine delle guerre e del militarismo degli Stati Uniti, e chiede di destinare i soldi delle tasse all'assistenza sanitaria, all'istruzione, all'ambiente.Sulla guerra in Ucraina scrivono "è un disastro per il popolo ucraino e unaper tutti noi, che aumenta anche il pericolo di una. Ci opponiamo all'invasione russa e chiediamo il ritiro immediato di tutte le truppe russe. Riconosciamo che l'espansione della NATO e l'approccio aggressivo delle nazioni occidentali hanno contribuito a causare la crisi e chiediamo la fine dell'espansione della NATO. Ci opponiamo inoltre a sanzioni che danneggerebbero la popolazione russa e chiediamo a tutti i Paesi di accogliere i rifugiati in fuga dalla guerra. Unitevi a noi per costruire una risposta massiccia e unitaria con le persone amanti della pace in tutto il mondo per dire No alla guerra in Ucraina; Sì ai negoziati e alla pace."In un flyer della campagna scrivono "La guerra in Ucraina si trasformerà income quelle degli Stati Uniti in in Iraq e in Afghanistan? Quanti ucraini dovranno morire ed essere sfollati? Dipende se gli Stati Uniti e dai suoi alleati sosterranno una soluzione negoziata.""La terrificante guerra in Ucraina dovrebbe spingerci ad attuare il divieto delle Nazioni Unite sulle armi nucleari e a passare dalla dipendenza dai combustibili fossili all'energia verde. Invece della guerra, collaboriamo tutti per costruire un mondo pacifico e sostenibile per tutti i nostri figli e nipoti. Finora, i leader statunitensi hanno esortato l'Ucraina a continuare a sacrificare il proprio popolo, utilizzandopagate con i soldi delle nostre tasse - 5,3 miliardi di dollari e oltre dal 2014. La spesa militare degli Stati Uniti è 12 volte quella della Russia. Il fatto che non siano riusciti a prevenire questa guerra dovrebbe segnalare l'urgenza di riordinare radicalmente le nostre priorità, passando dallo spreco di armi ai bisogni di tutte le popolazioni e del pianeta.""Si può arrivare subito a un accordo di pace con un cessate il fuoco completo, il ritiro delle forze russe, l'impegno ucraino alla neutralità internazionale, e un accordo o un referendum sul futuro della regione contesa del Donbas. ? Il 17 novembre 2002 circa 100 donne hanno organizzato una veglia di 4 mesi, ininterrottamente, davanti alla Casa Bianca al freddo dell'inverno, per protestare contro la guerra all'Iraq condotta dagli Stati Uniti.Il nome CODEPINK si rifà agli allarmi per la sicurezza interna codificati perdell'ex amministrazione Bush - giallo, arancione, rosso - che segnalavano le minacce terroristiche. Mentre gli allarmi colorati di Bush erano basati sulla paura e venivano usati per giustificare la violenza, l'allarme CODEPINK è un esuberante appello alla gente a "".Non è un movimento esclusivamente al femminile, invitano persone non binarie e uomini a unirsi a loro.