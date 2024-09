Si prepara la grande marcia mondiale per la pace e la nonviolenza

Albert Autore: Natangelo Fonte: Fatto Quotidiano Chiudi

Albert: la voce della ragione in tempi di guerra

1. La 3ª Marcia Mondiale per la Pace e la Nonviolenza

Il prossimo 2 ottobre, in occasione della Giornata internazionale della nonviolenza, prenderà il via a San José, in Costa Rica, la 3ª Marcia Mondiale per la Pace e la Nonviolenza. Questa marcia globale è un simbolo potente di resistenza alla guerra e alla violenza, e si propone di denunciare la situazione mondiale caratterizzata da conflitti crescenti e disuguaglianze. Attraverso le sue tappe in diverse città del mondo, la marcia intende dare voce alle nuove generazioni, promuovendo una cultura di pace basata sulla nonviolenza attiva.

L'evento, sostenuto da varie organizzazioni internazionali, rappresenta un momento cruciale per riaffermare l’importanza di costruire un futuro dove il dialogo e la comprensione reciproca prevalgano sulle armi. L'Italia parteciperà attivamente, con eventi locali a Trieste, dove si terrà un importante incontro pubblico in Largo Città di Santos.

Su Facebook gli aggiornamenti della Marcia.

2. Trieste e la Giornata Mondiale della Nonviolenza

Anche Trieste si unirà alle celebrazioni della Giornata mondiale della nonviolenza il 2 ottobre 2024. L'evento vedrà alternarsi musica e interventi dal vivo, con la partecipazione di associazioni locali che lavorano per la pace e la convivenza civile. La giornata culminerà con la creazione di un simbolo umano della pace e una cena condivisa con i migranti presso Piazza Libertà. La scelta di includere i migranti è un gesto significativo, che sottolinea l'importanza della solidarietà e del rispetto reciproco come pilastri di una società non violenta.

In Largo Città di Santos (ex Sala Tripcovich), accanto a piazza Libertà, si alterneranno dalle 16.30 alle 18.00 la musica del gruppo Parea (rock e pop anni 60-70) con interventi degli organizzatori. Alle ore 18.00 verrà creato dai presenti un simbolo umano della pace e a seguire la canzone finale. L’evento si concluderà alle ore 19 condividendo la cena con i migranti della vicina “Piazza del mondo” (Piazza Libertà). L'organizzazione è frutto della collaborazione tra tante realtà del territorio, che sostengono il valore dell'azione non violenta e lavorano per la pace.

3. Torino: convegno sulla nonviolenza il 2 ottobre

In occasione del 2 Ottobre, Giornata internazionale della nonviolenza, riconosciuta ufficialmente dall'ONU, si terrà a Torino il convegno dal titolo "Prospettive nonviolente per una cultura di pace", un evento volto a promuovere il dialogo sulla cultura della nonviolenza e della pace.

Bandiera della nonviolenza

L'evento si svolgerà il 2 ottobre 2024, dalle 15:00 alle 19:30, presso l'Aula Magna dell'Istituto ITIS Avogadro (Corso San Maurizio, 8 – Torino). L'ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

Il convegno sarà un'occasione per discutere temi cruciali e attuali legati alla nonviolenza e alla costruzione di un futuro più pacifico, in linea con gli obiettivi della Giornata internazionale. Saranno presenti esperti e attivisti per riflettere insieme su come la nonviolenza possa rappresentare una risposta concreta ai conflitti di oggi.

L'iniziativa è segnalata dal coordinamento AGiTe che dal 2017 è impegnato contro le armi nucleari, le guerre e tutti i terrorismi. In questi anni ha convogliato l’esigenza di esprimere un sentire comune contro la guerra ed agire per fermare il processo che sta portando ad un incremento dei conflitti armati in tutto il mondo.

Per maggiori informazioni, potete visitare il seguente link.

Questa è la cartellina stampa con i materiali del Convegno

4. Escalation in Ucraina

La guerra in Ucraina continua a essere al centro delle preoccupazioni internazionali. Elena Basile, su "Il Fatto Quotidiano" del 29 settembre 2024, ha dichiarato: "L’Ucraina ha bisogno di trascinare la Nato in guerra, altrimenti dovrebbe accettare la sconfitta evidente sul campo di battaglia. Il destino politico dell’ex comico Zelensky, come per il criminale di guerra Netanyahu, è legato alla morte e al dolore che seminano".

Questa riflessione mette in luce il drammatico scenario in cui la guerra viene prolungata, alimentando divisioni e sofferenze, anziché cercare una risoluzione negoziata che potrebbe portare pace e stabilità. Come pacifisti, non possiamo ignorare che l'escalation militare porta solo a ulteriori distruzioni. L’unica strada percorribile è quella del dialogo e della diplomazia, per prevenire un coinvolgimento diretto della NATO e fermare la spirale di violenza.

5. Escalation in Medio Oriente

In Medio Oriente continua a crescere il numero delle vittime della guerra. Un raid israeliano ha colpito per la prima volta il centro di Beirut, provocando la morte di 4 persone. Tra le vittime vi è un leader di Hamas operante in Libano. Questo attacco rappresenta un'escalation significativa nello scontro sanguinoso tra Israele e i gruppi presenti nella regione.

Nella Striscia di Gaza, un altro bombardamento israeliano ha colpito un'ex scuola, con gravi danni e numerose vittime tra la popolazione civile. Gli Stati Uniti hanno confermato che Israele ha utilizzato una bomba guidata americana per colpire Nasrallah, leader di Hezbollah. L’uso di armi avanzate in questi attacchi sottolinea il coinvolgimento crescente degli Stati Uniti, aggravando ulteriormente le tensioni regionali.

Per maggiori dettagli:

Fanpage: Raid israeliano a Beirut

6. Pacifisti all'80° anniversario dell'eccidio di Marzabotto

Ieri si è svolta la commemorazione della strage di Marzabotto in occasione dell'80° anniversario degli eccidi di Monte Sole. All'evento ha partecipato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. All'evento ha partecipato un gruppo di pacifisti, riconoscibili per le loro magliette gialle. Questi manifestanti hanno ricordato che, in base all'articolo 11 della Costituzione, l'Italia ripudia la guerra. Sulla pagina Facebook del gruppo "Cittadini Contro la Guerra art. 11", che ha promosso l'iniziativa, è possibile vedere le foto della manifestazione. Il gruppo ha distribuito più di 2.000 copie del proprio documento, di cui circa 600 durante la commemorazione, raccogliendo più di 400 adesioni personali e il sostegno di sette importanti associazioni, sia locali che nazionali. Durante la manifestazione, i pacifisti hanno espresso ai Presidenti Mattarella e Steinmeier la loro richiesta di pace, ribadendo la fedeltà alla Costituzione italiana e la loro ferma opposizione all'invio di armi verso paesi coinvolti in conflitti.

E' possibile contattare il gruppo via email: controlaguerra.art11@hotmail.com

7. Albert, l'intelligenza artificiale al servizio della pace

Siamo al sesto numero di questo nuovo strumento di comunicazione, il bollettino quotidiano pacifista Albert, un progetto ideato da PeaceLink. Questo bollettino, aggiornato quotidianamente grazie all'uso dell'Intelligenza Artificiale generativa, mira a connettere realtà nazionali e internazionali impegnate nella promozione della pace, della giustizia sociale, della tutela ambientale e nella lotta alle disuguaglianze.

Albert si propone come un luogo di raccolta e condivisione, dove le voci della pace trovano una sintesi e una diffusione efficace. Attraverso il mediattivismo, si può mobilitare l'opinione pubblica e influenzare le decisioni politiche, sfruttando le nuove tecnologie per creare comunità virtuali unite da obiettivi comuni.

Albert è disponibile quotidianamente su www.peacelink.it e può essere diffuso tramite email, social, WhatsApp e Telegram. Mentre le potenze mondiali continuano a organizzare la guerra, Albert si impegna a costruire un'informazione continua che dà voce alle iniziative per la pace e la nonviolenza.

Disertiamo