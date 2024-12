Il 2024 è stato l'anno dell'Intelligenza artificiale generativa per la pace

Un anno fa cominciava la sperimentazione per scopi di pace delle nuove piattaforme capaci di generare testi. Lo spunto è stato il messaggio visionario di Papa Francesco per la Giornata Mondiale della Pace, raccolto da Pax Christi e da PeaceLink e poi proseguito con iniziative di approfondimento.

ALBERT

BOLLETTINO PACIFISTA

La voce della ragione in tempi di guerra

Un anno di Intelligenza Artificiale per la pace

Il 2024 è stato un anno di sperimentazione e innovazione per il movimento pacifista, grazie alla collaborazione tra PeaceLink e Pax Christi. A partire dal messaggio di Papa Francesco per la Giornata Mondiale della Pace, le due organizzazioni hanno avviato una serie di iniziative che hanno esplorato il ruolo dell'Intelligenza Artificiale (IA) nella costruzione della pace.

L’inizio del percorso: il convegno di Gorizia

Il 31 dicembre 2023 a Gorizia si è svolto il convegno “Intelligenze Artificiali e Pace”, organizzato da Pax Christi nell’ambito della 57.ma Giornata Mondiale della Pace. L’evento ha visto la partecipazione di circa 150 partecipanti, tra cui esperti, educatori e attivisti per la pace, desiderosi di comprendere le opportunità e i rischi dell’IA. Il tema, scelto personalmente da Papa Francesco, ha evidenziato la necessità di un uso costruttivo dell’IA per promuovere il bene comune.

Norberto Julini, coordinatore nazionale di Pax Christi, ha introdotto il convegno invitando i presenti a consultare il numero speciale del mensile Mosaico di Pace, dedicato al rapporto tra IA e pace.

Le relazioni hanno offerto spunti di riflessione.

Francesco Iannuzzelli, ingegnere ed esperto informatico di PeaceLink, ha messo in luce l’opacità della governance dell’IA rispetto alla trasparenza che aveva caratterizzato la nascita di Internet, invitando a una visione critica di un fenomeno su cui non vi è attualmente una possibilità di controllo e partecipazione della "community", come invece accadeva nella fase pionieristica della telematica.

Alessandro Marescotti, presidente di PeaceLink, ha illustrato come l’IA possa abbattere le barriere linguistiche e aumentare la produttività del mediattivismo, proponendo un "esperanto pacifista" basato sulla traduzione automatica.

Luca Grion, filosofo morale, ha approfondito l’etica degli algoritmi, richiamando l’importanza di norme su cui incardinare la capacità di controllo pubblico normativo sulle multinazionali dell'Intelligenza Artificiale.

Il convegno si è concluso con l’invito a proseguire su un percorso di riflessione e azione condivisa sull’IA. Da quel convegno è nata l'esigenza di avviare una formazione alla comprensione e all'uso critico dell'Intelligenza Artificiale generativa. E questo è avvenuto qualche mese dopo con un corso organizzato da Pax Christi.

Il primo corso italiano di IA generativa per la pace

Il 17 aprile 2024 è infatti iniziato il primo corso in Italia dedicato all’IA generativa e alla pace, organizzato da Pax Christi e PeaceLink. Il corso, condotto da Alessandro Marescotti e strutturato su quattro incontri, si è focalizzato sull’utilizzo di piattaforme per la creazione di testi utili al giornalismo online e al mediattivismo. L’obiettivo era formare una comunità di pratica in grado di utilizzare consapevolmente l’IA e di immaginare nuovi processi di elaborazione dei testi nell'ambito della comunicazione per la pace.

Tra i risultati più rilevanti del corso vi è stata la progettazione di uno strumento operativo assistito dall'Intelligenza Artificiale generativa: un "quotidiano pacifista".

Albert, il bollettino pacifista realizzato con l'IA

E così dopo il corso c'è stata la sperimentazione del bollettino quotidiano Albert, lanciato il 25 settembre 2024. Grazie all’IA generativa, il bollettino è riuscito a elaborare quotidianamente contenuti tratti da agenzie stampa e articoli selezionati dal web. Tuttavia, l’esperimento ha rivelato un paradosso: la produzione di contenuti superava la capacità di distribuzione e fruizione da parte degli utenti. Di conseguenza, si è optato per un formato settimanale con aggiornamenti quotidiani, bilanciando qualità e accessibilità.

PeaceLink e Pax Christi, un percorso condiviso

A dicembre 2024, PeaceLink e Pax Christi hanno avviato una riflessione congiunta sull’esperienza accumulata, evidenziando la necessità di un’ulteriore collaborazione nel mediattivismo digitale. Due strumenti chiave sono stati progettati per il futuro: un database online delle associazioni e un calendario digitale degli eventi del movimento pacifista. Come dichiarato nel comunicato congiunto: “Questi strumenti rappresentano i primi passi concreti verso un coordinamento più efficace del movimento pacifista. Pax Christi e PeaceLink sono unite in questo cammino, ma occorre un ‘addestramento pacifista’ per imparare a usare questi software per la pace e la condivisione solidale”. In due incontri di progettazione, svoltisi a dicembre, il gruppo di lavoro di Pax Christi e PeaceLink ha tracciato un programma di prossime attività comuni per innovare le tecniche di elaborazione, comunicazione e condivisione digitale. E' stato creato inoltre un team di esperti per svolgere un approfondimento sui nuovi euromissili e sugli ultimi programmi militari annunciati, come GCAP ed ELSA.

Uno sguardo al futuro

L’esperienza del 2024 dimostra che l’IA, se utilizzata con responsabilità ed etica, può diventare un alleato prezioso per chi lavora per la pace e il disarmo. La collaborazione tra Pax Christi e PeaceLink ha gettato le basi per un’innovazione che combina tecnologia e valori, tracciando una strada che altri movimenti pacifisti potranno seguire per l'uso dell'Intelligenza Artificiale generativa. Con il bollettino pacifista Albert e gli strumenti digitali in fase di sviluppo, il 2024 segna un capitolo nuovo nell'esperienza progettuale del mediattivismo italiano. Se il 1991 è stato l'anno di cui è stata lanciata la telematica per la pace in Italia, il 2024 sarà ricordato nello scenario italiano come l'anno del lancio dell'Intelligenza Artificiale per la pace, limitatamente ai suoi aspetti di generazione di testi. Assieme al pullulare di articoli e incontri che toccavano essenzialmente l'analisi critica del fenomeno dell'IA, qualcuno ha sentito il bisogno di sporcarsi le mani con le tecnologie attuali - affascinanti e inquietanti al tempo stesso - e di redigere dei progetti per poi concretizzarli. Questo è stato il 2024 per l'IA per la pace.

Quali strumenti sono stati utilizzati per Albert

Le piattaforme dell'IA generativa

La sperimentazione su ChatGPT, Perplexity e Gemini

Nel corso del 2024, l’intelligenza artificiale generativa ha svolto un ruolo fondamentale nella creazione di contenuti per il bollettino pacifista Albert. Tre piattaforme principali — ChatGPT, Perplexity e Gemini — sono state utilizzate per generare testi in grado di trasmettere un messaggio di pace e di sensibilizzazione.

ChatGPT: il cuore della sperimentazione

ChatGPT, sviluppata da OpenAI, è stata la piattaforma principale utilizzata per la produzione di contenuti. Questa IA generativa si distingue per la sua capacità di comprendere il contesto e generare risposte articolate, che possono essere adattate a una varietà di toni e registri linguistici. Nel caso di Albert, ChatGPT è stata utilizzata come banco di prova per un “addestramento pacifista”, mirato a plasmare un linguaggio e una logica orientati alla comunicazione nonviolenta. Attraverso un processo di alimentazione mirata, sono stati forniti alla piattaforma dati specifici e terminologia rilevante per il contesto pacifista. Questo approccio ha permesso di ottenere testi coerenti con i valori di PeaceLink e Pax Christi, facilitando la diffusione di un messaggio etico e universale.

Perplexity: una guida alla conoscenza

Perplexity, nota per le sue capacità di ricerca e sintesi, è stata utilizzata come strumento di supporto per la raccolta e l’organizzazione di informazioni. La piattaforma ha permesso di accedere rapidamente a fonti affidabili e di estrarre dati utili alla creazione di articoli. La sua funzione è stata cruciale per arricchire i contenuti del bollettino con riferimenti aggiornati e pertinenti, garantendo una base informativa solida e verificabile.

Gemini: innovazione e versatilità

Gemini, lanciata da Google, è stata sperimentata per la sua capacità di generare testi creativi e di alta qualità. Con il suo approccio avanzato al linguaggio naturale, Gemini ha offerto alternative stilistiche e prospettive diverse rispetto alle altre piattaforme. Questa versatilità ha permesso di ampliare le possibilità di narrazione e di selezionare il linguaggio più adatto al pubblico del bollettino.

Un confronto collaborativo

Ogni giorno, i contenuti generati dalle tre piattaforme venivano messi a confronto per scegliere il testo linguisticamente più efficace e adatto alle esigenze del bollettino Albert. Questo processo di selezione non solo ha garantito una qualità elevata, ma ha anche fornito una panoramica delle potenzialità e dei limiti di ciascuna piattaforma.

La prospettiva di NotebookLM

NotebookLM, sviluppato da Google, è uno strumento di Intelligenza Artificiale generativainnovativo. A differenza di altre piattaforme di IA generativa, NotebookLM consente di "addestrare" il modello su documenti specifici scelti dall'utente, garantendo che l’output prodotto si basi su fonti solide e attendibili.

Questa funzionalità lo rende ideale per applicazioni come il bollettino Albert, dove la qualità e la coerenza delle informazioni sono prioritarie. Utilizzando NotebookLM, è possibile caricare documenti di base altamente affidabili, come report, agenzie stampa, articoli accademici o documenti di organizzazioni internazionali. L'IA generativa opererebbe così entro limiti ben definiti, minimizzando il rischio delle cosiddette "allucinazioni", ovvero errori o invenzioni che si verificano quando l’IA genera contenuti in modo improvvisato.

Un cenno a Copilot

Copilot, uno strumento avanzato di Intelligenza Artificiale sviluppato da Microsoft, è particolarmente interessante per la sua capacità di generare informazioni citando puntualmente le fonti utilizzate. Questa caratteristica lo rende simile a Perplexity. Grazie a questa trasparenza, Copilot è diventato uno strumento utile in ambiti che richiedono un’accurata verifica delle informazioni.

L'importanza del reperimento umano delle fonti

Nonostante il potenziale di strumenti come Copilot, il bollettino Albert ha scelto un approccio differente per garantire l'affidabilità e l'integrità delle informazioni. Il reperimento delle fonti è stato affidato esclusivamente all’intervento umano, evitando di delegare questa fase cruciale all’IA. Questa scelta riflette la volontà di mantenere un saldo controllo sull’attendibilità e sulla qualità dei contenuti, specialmente in un contesto delicato come quello del mediattivismo pacifista. La supervisione diretta degli operatori ha permesso di preservare l’aderenza ai valori etici e la credibilità del bollettino.

L’esperienza di Albert sottolinea che l’IA, pur essendo un alleato prezioso nella produzione e nella gestione dei contenuti, deve essere utilizzata con discernimento e integrata in processi di lavoro che ne valorizzino i punti di forza senza compromettere l’accuratezza delle informazioni. Il controllo umano rimane essenziale per un’informazione responsabile.

Un futuro di addestramento e sperimentazione

ChatGPT si è distinta anche come strumento di sperimentazione per l’"addestramento pacifista" dell'IA. Attraverso esercizi mirati e un feedback continuo, si è lavorato per affinare la capacità dell’IA di generare argomentazioni che promuovessero la pace, il dialogo e l'etica della nonviolenza.

L’esperienza del 2024 ha dimostrato che l’IA generativa - se addestrata a lungo e con metodo - può diventare un alleato prezioso per il mediattivismo, offrendo strumenti innovativi per elaborare rapidamente testi per la pace. Con la giusta formazione e un uso etico, queste tecnologie possono trasformarsi in potenti veicoli per la costruzione di una comunicazione che un tempo poteva essere realizzata pagando ghostwriter e personale formato in apposite scuole di giornalismo.

Il ghostwriter dei pacifisti

Le organizzazioni pacifiste che non si possono permettere - come i ministeri e i grandi partiti - uffici stampa, traduttori e ghostwriter, oggi si possono avvalere di risorse nuove e per di più gratuite che sono in grado di lavorare velocemente ad ogni ora e in ogni circostanza, controbattendo punto per punto, ora dopo ora, alla retorica della guerra. Il movimento per la pace può fare un salto di qualità elaborando testi adatti al contesto, senza fare scadenti copia e incolla di tardivi comunicati e senza apparire muto di fronte agli appuntamenti della storia. Ci sono situazioni in cui bisogna dire qualcosa e dimostrare che si ha un punto di vista diverso da esprimere. Albert serve proprio a questo.

IA Open Source: la vera prospettiva per un futuro etico

Nel panorama dell’Intelligenza Artificiale, una strada promettente è rappresentata dalle piattaforme non proprietarie, basate su modelli "open". Questo approccio, ispirato alla filosofia del software open source, mira a garantire trasparenza e un maggiore controllo da parte degli utenti, riducendo al minimo i rischi legati all’uso di tecnologie chiuse e centralizzate.

Le piattaforme open source consentono alle comunità di sviluppatori e ricercatori di contribuire direttamente al miglioramento degli strumenti, promuovendo l'innovazione e garantendo che i modelli di IA siano più trasparenti, accessibili e personalizzabili. Per Albert, un bollettino che si fonda sui principi della nonviolenza e dell’etica, questa filosofia rappresenta un’opportunità per adottare strumenti in linea con i propri valori. La strada è però ancora lunga.

Si legga

Chi spinge per un’intelligenza artificiale aperta

https://www.guerredirete.it/chi-spinge-per-unintelligenza-artificiale-aperta/