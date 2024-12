Pax Christi e PeaceLink: rafforzare la comunicazione del movimento pacifista

Il percorso di collaborazione tra Pax Christi e PeaceLink sull'Intelligenza artificiale generativa per la pace ha aperto nuove prospettive per formare nuove competenze digitali. Al centro del confronto, la necessità di migliorare informazione, comunicazione e strategie di mediattivismo. Tra le proposte, l’uso di strumenti digitali innovativi per sostenere l’azione pacifista.

Calendario online per eventi di pace

Organizzi un evento? Segnalalo sul calendario di PeaceLink: è semplice e permette di aumentare la visibilità tramite i motori di ricerca. Gli eventi sono accessibili su www.peacelink.it/calendario, uno strumento già operativo per promuovere iniziative in modo efficace.

Database del movimento pacifista

È in fase di sviluppo un database digitale su www.peacelink.it/associazioni che mappa i gruppi pacifisti in Italia, regione per regione. Questa risorsa, già utilizzabile, permette di connettere associazioni e movimenti, rendendo il coordinamento più immediato. Ogni gruppo può contribuire ad arricchire la piattaforma.

Albert: il bollettino pacifista “intelligente”

Albert è un bollettino nato dal corso di Intelligenza Artificiale generativa per la pace. Progettato per fornire un’informazione rapida e basata su dati affidabili, Albert aiuta a contrastare la propaganda con numeri e analisi. È il primo esperimento in Italia di IA generativa addestrata sui valori del pacifismo, disponibile su www.peacelink.it/albert.

Sociale.network: il microblogging libero

Infine c'è Sociale.network uno strumento social senza pubblicità e a disposizione di tutti che già adesso condivide tutte le novità prodotte, giorno dopo giorno da Pax Christi, da PeaceLink e anche da Albert. Ogni gruppo per la pace può crearsi un "microblog" su cui raccogliere tutti i materiali e condividere informazioni liberamente. Il microblogging è un modo rapido e immediato per condividere pensieri, idee e contenuti multimediali in brevi post online. A differenza dei blog tradizionali, i microblog sono più concisi e incentrati sull'interazione in tempo reale.

Esempi operativi per i Punti Pace

Pax Christi è strutturata sul territorio mediante Punti Pace disseminati nelle verie regioni. Gli attivisti possono fare almeno cinque cose sul versante del mediattivismo.

Segnalare eventi sul calendario di PeaceLink. Inviare informazioni sui gruppi pacifisti per arricchire il database delle associazioni. Diffondere Albert e fornire informazioni per la sua preparazione. Partecipare ai prossimi corsi di formazione sull’uso degli strumenti digitali per la pace. Collegarsi a Verba Volant, il bollettino di Pax Christi. Collegarsi a Sociale.network.

Un cammino comune verso la pace

Pax Christi e PeaceLink stanno percorrendo insieme una strada già iniziata molti anni fa sul web e sul mensile Mosaico di pace. Strumenti come Albert, il calendario e il database rappresentano occasioni di condivisione per un movimento pacifista più coeso ed efficace.