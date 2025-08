Perestroika, Hiroshima, Gorbaciov...

Perestroika Fonte: Wikimedia Chiudi

Sono parole queste che risuonerebbero benissimo, incuneate nella situazione di estremo pericolo, in questi mesi che vedono contrapporsi a vario titolo e quasi in contemporanea cinque dei nove Paesi dotati di arma nucleare. Riflessioni dalla voce un po' utopica, quasi scaturite - chissà! - da “anime belle” di pacifisti sognatori. Ma tra i tanti discorsi che sentiremo, tra oggi e il prossimo 9 agosto, mi piace inserire questo paragrafo e suggerirne il seguito. E' una scoperta che intreccia la storia del secolo scorso con le vicende del tempo attuale, attraverso un flusso di umanità che non ha ancora trovato il giusto verso per la sua sopravvivenza.

India, Nuova Delhi, 27 novembre 1986. Una data che forse non dice nulla anche a chi opera per la pace; eppure ospitò un evento che forse avrebbe potuto segnare una svolta nel clima di terrore diffuso nell'allora contrapposizione tra Est e Ovest, tra Occidente e l'allora Unione Sovietica.

Penso sia giusto allora citare quanto scrisse Raniero La Valle nel suo importante libro "Prima che l'amore finisca" (ed. Ponte alle Grazie 2003). Che anche a me ha fatto scoprire l'esistenza e lo spessore di questo evento.

Dalle pagg. 102 e 103 del volume ecco quanto leggo:

Mikhail Gorbachev Fonte: Wikimedia Chiudi

Ed è stata questa la spinta propulsiva che ha scaturito, allora, la Dichiarazione di Nuova Delhi del 27 novembre 1986.

Rajiv Gandhi Fonte: Wikimedia Chiudi In quel documento, non a caso ignorato in Occidente e ignoto anche al Partito Comunista italiano, venivano fissati in dieci punti i principi per la costruzione di un mondo «libero dalle armi nucleari e non-violento» ed era proclamato, come terzo di questi principi, che «la non-violenza deve essere alla base della convivenza umana»; e a partire da questa scelta radicale erano fatte discendere le proposte di disarmo, veniva tracciato un itinerario per uscire dal sistema di dominio e di guerra, ed era disegnata la prospettiva dell’edificazione di un mondo dove finalmente le grandi questioni coinvolgenti l’intera umanità – ivi comprese quelle della fame, della povertà, dei rischi ecologici.”

E' molto difficile, appunto, essere stati a conoscenza di questo importante Statement: trovo una breve citazione in questo articolo di Peacelink redatto in memoria di Gorbaciov padre della Perestroika, e che a sua volta rimanda a una pagina che finalmente ne riporta il testo. Apparentemente, appunto, un'utopia. Ma se a sancirne l'importanza furono due tra i maggiori leader del mondo di allora, il meccanismo per la sua concretizzazione politica avrebbe potuto, chissà, iniziare.

Seppure di sicuro ostacolato anche allora da quell'Impero tuttora presente e potente, quello al di là dell'oceano e a cui tutti noi del mondo di adesso guardiamo con crescente apprensione.