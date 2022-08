Gorbaciov Fonte: www.corriere.it Chiudi

Proprio così: grati a Mikhail Gorbaciov. Infinitamente grati come pacifisti a uno statista che fece il primo passo per il taglio dell'arsenale nucleare sovietico innescando un confronto virtuoso che portò a ridurre l'equilibrio del terrore.

Il primo passo verso il disarmo non lo propose la Nato, non lo propose il tanto decantato Occidente. Lo propose lui: Gorbaciov.

Nell'incredulità generale.

Ebbe il Premio Nobel per la Pace 1990.

Oggi lo ricordiamo come leader di pace.

E' morto l'uomo che seppe promuovere il disarmo nucleare interpretando lo spirito di dialogo e distensione che aveva animato il movimento pacifista degli anni Ottanta. Ci lascia un'eredità immensa e più che mai attuale.

Ma c'è un "dettaglio" che pochi conoscono. Parliamo dell'esercitazione militare Able Arcer 83. Con quell'esercitazione della Nato il mondo era arrivato sull'orlo della guerra nucleare (1). Era la simulazione di una guerra nucleare che venne percepita dall'URSS come la preparazione di un vero e proprio attacco. Able Arcer 83 iniziò il 2 novembre 1983. Nonostante le due superpotenze non lo volessero, la percezione della minaccia dell'attacco creò un allarme mai verificatosi prima. La consapevolezza che le armi nucleari fossero capaci di scatenare una dinamica indipendente dalla volontà fu una grande lezione. Da allora nacque un profondo ripensamento. E Gorbaciov fu l'artefice di questo ripensamento quando, due anni dopo Able Arcer 83, arrivò al potere e propose un cambio radicale delle dottrine militari (2). Gorbaciov ha riportato l'ONU a svolgere un ruolo centrale. L'URSS, definita "l'impero del Male", venne percepita diversamente sotto la spinta di Gorbaciov. Ma invece di supportarlo, la Nato sfruttò lo scioglimento del Patto di Varsavia per un'espansione ad Est di cui non vi era necessità alcuna.

Quello che ne è scaturito è materia di attualità.