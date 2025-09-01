Global Sumud flotilla a Barcelona Autore: Pilar Paricio Fonte: https://www.pressenza.com/it/2025/08/i-catalani-salutano-con-entusiasmo-la-global-sumud-flotilla-alla-sua-partenza-da-barcellona/ Chiudi

Domenica alle 15:35, le imbarcazioni sono salpate verso la loro missione, accompagnate dal calore e dalla forza di centinaia di persone che si sono radunate per mostrare la loro solidarietà.

Con questa azione, e di fronte all’inerzia della maggior parte dei governi e delle istituzioni internazionali, i cittadini dimostrano ancora una volta la loro forza e il loro coraggio nel denunciare e contribuire a porre fine a uno dei genocidi più atroci del nostro tempo.

Le giornate sono state ricche di attività: conferenze di collettivi impegnati, concerti, balli e incontri che hanno trasformato il porto in uno spazio di resistenza, cultura e speranza. La grande partecipazione riflette l’impegno della società catalana per la causa palestinese e il sostegno a questa iniziativa internazionale che cerca di rompere i blocchi e denunciare il genocidio a Gaza.

Per la preparazione dell’evento è stato lanciato un appello alla collaborazione, al quale la popolazione catalana ha risposto in modo straordinario: molte persone si sono offerte di viaggiare sulle barche, altre hanno aperto le loro case per ospitare i viaggiatori e non sono mancati coloro che si sono resi disponibili a svolgere compiti essenziali come la cucina e la logistica.

Un esempio è “Cuineres per la Pau Baix Montseny”, due cuoche e più di 200 volontari che hanno preparato il cibo per i 350 membri dell’equipaggio della Global Sumud Flotilla. La maggior parte del cibo proviene da donazioni di piccole imprese e produttori locali e ogni giorno i volontari hanno trasportato il cibo agli attivisti con dei furgoni.

Conferenza stampa

Tra gli eventi del 31 agosto si è tenuta una conferenza stampa alla quale hanno partecipato membri dell’organizzazione come Saif Abukeshek e Thiago Avila, attivisti come Greta Thunberg e Yasemin Acar, Muhammad Nadir Al-Un, attori come Liam Cunningham ed Eduardo Fernández, musicisti come James Smith e politici come l’ex sindaca di Barcellona Ada Colau.

L’attivista svedese Greta Thunberg, intervenendo alla conferenza stampa, ha sottolineato: “I palestinesi hanno ripetuto per molti decenni le loro richieste di giustizia e libertà e la loro volontà di vivere, ma non hanno trovato ascolto. Tuttavia, lentamente ma inesorabilmente, ogni giorno sempre più persone stanno aprendo gli occhi e vedendo le atrocità, il genocidio, il massacro di massa che Israele sta commettendo.

La storia di oggi non riguarda il nostro viaggio, né la missione che stiamo per intraprendere. La storia di oggi riguarda la Palestina, la storia di oggi riguarda il modo in cui alle persone vengono deliberatamente negati i mezzi più elementari per sopravvivere.

Vediamo come il mondo possa rimanere in silenzio e come coloro che detengono il potere, coloro che dovrebbero rappresentarci, stiano tradendo e deludendo in ogni modo possibile i palestinesi e tutti i popoli oppressi del mondo. Non stanno rispettando il diritto internazionale, non stanno adempiendo ai doveri legali più elementari per prevenire un genocidio.

Israele è molto chiaro sulla sua intensità genocida: vuole cancellare la nazione palestinese, vuole impadronirsi della Striscia di Gaza.

La gente deve agire, se questo non spinge le persone ad alzarsi dal divano e ad agire, a riempire le strade e ad organizzarsi, allora non so chi lo farà. Personalmente, sono inorridita dal modo in cui le persone possono continuare la loro vita quotidiana accettando questo genocidio, guardando una trasmissione in diretta del genocidio sui loro telefoni e poi fingendo che non stia succedendo nulla. I palestinesi sono stati disumanizzati“.

Questa storia riguarda anche la rivolta mondiale e il modo in cui le persone stanno facendo un passo avanti. Per ogni politico che alimenta il genocidio, la distruzione ambientale e climatica, la colonizzazione e il fascismo, ci saranno persone che intensificheranno la resistenza contro tutto questo.

Ecco perché stiamo mobilitando persone da tutto il mondo che arrivano ancora più forti con decine di navi, perché semplicemente non c’è alternativa. Il popolo palestinese ci chiede di agire e di porre fine alla nostra complicità”.

L’ex sindaca di Barcellona, Ada Colau, ha ringraziato la popolazione con le seguenti parole: “La mobilitazione di Barcellona è stata impressionante, la gente di Barcellona si è mobilitata tutte le volte che è stato necessario: per accogliere i rifugiati, per fermare le guerre ingiuste e per la causa palestinese, che è la causa dell’umanità.

Grazie mille a tutti i cittadini e ai movimenti sociali che hanno fatto sì che le istituzioni codarde che non osavano muoversi abbiano dovuto prendere posizione grazie alla mobilitazione dei cittadini. A Barcellona siamo orgogliosi di essere la prima città di tutta Europa ad aver interrotto le relazioni con Israele già tre anni fa, grazie ai movimenti sociali e ai cittadini. Chiederemo che lo stesso avvenga in tutte le istituzioni e i governi europei.

Ci sono solo due parti, quella del bene e quella del male. C’è la parte dei genocidi e quella delle persone che vogliono difendere la vita e i diritti umani. Noi siamo dalla parte della difesa della vita e dei diritti umani. Se Gaza non si arrende, non possiamo arrenderci nemmeno noi. Per questo motivo questa flottiglia salperà piena di speranza e potremo dire a Gaza che non è sola”.

Sulla Global Sumud Flotilla

Dopo i tentativi falliti di rompere l’assedio di Gaza – via mare con la barca Madleen, via terra con il convoglio Sumud e con migliaia di partecipanti alla Marcia Globale verso Gaza dal Cairo – gli organizzatori di queste tre iniziative hanno deciso di fare un passo in più. È nata così la Global Sumud Flotilla, il cui scopo è sfidare le violazioni dei diritti umani subite da Gaza attraverso un’azione umanitaria, coordinata e nonviolenta.

La Global Sumud Flotilla ha organizzato un’azione di protesta che ha come obiettivo quello di portare il maggior quantitativo possibile di aiuti umanitari a Gaza e aprire un corridoio che faciliti l’arrivo di assistenza da parte di Paesi, organizzazioni e istituzioni a un popolo che ne ha urgente bisogno. A tal fine, decine di imbarcazioni e centinaia di attivisti stanno salpando da diversi porti del Mediterraneo con la missione di rompere il blocco imposto da Israele su Gaza in un’azione coordinata dai diversi porti e con delegazioni provenienti da oltre 44 Paesi.

Si tratta di un’azione legale e nonviolenta; le imbarcazioni navigheranno con tutti i permessi necessari verso la Striscia di Gaza, senza entrare nelle acque territoriali di Israele. Qualsiasi intercettazione israeliana costituirà un atto di pirateria. L’obiettivo è quello di stabilire un corridoio umanitario che consenta di far arrivare cibo e medicine alla popolazione palestinese, in ottemperanza a un mandato delle Nazioni Unite, nonché di denunciare il blocco, le tattiche di fame e il genocidio del popolo palestinese.

L’occupazione israeliana mantiene un assedio totale via terra, mare e aria, isolando Gaza dal mondo esterno. I valichi terrestri rimangono chiusi, il che rende l’arrivo degli aiuti umanitari un processo pieno di ritardi, restrizioni e persino rischi mortali. La flotta cerca di aggirare questi ostacoli via mare e di affrontare direttamente il blocco.

Su ogni barca viaggiano persone con profili molto diversi e funzioni specifiche: personale sanitario, membri dell’equipaggio, meccanici, volontari di supporto, nonché personaggi pubblici e delegazioni di diversi Paesi. Più di 28.000 persone si sono offerte di collaborare in un modo o nell’altro all’iniziativa, insieme alle centinaia che hanno lavorato alla sua organizzazione. Nel complesso, si tratta di una somma plurale di volontà – di diverse origini, credenze e culture – disposte a rischiare la vita per fermare l’insopportabile genocidio che Gaza sta subendo e per contribuire con il proprio impegno alla libertà della Palestina.

Barcellona è stato uno dei porti scelti per la partenza della flottiglia, quindi domenica 31 agosto alle 15:35 abbiamo salutato le navi che salpavano alla volta di Gaza.