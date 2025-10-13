Scrivi sul sito > Pacifisti in azione
Per le commissione Difesa di Camera e Senato

Lettera ai parlamentari sull'apocalisse nucleare

Richiesta di informazioni sull’esercitazione nucleare NATO “Steadfast Noon 2025” e sui possibili impatti per la popolazione civile circa gli scenari ad alta intensità simulati
13 ottobre 2025
Redazione PeaceLink

LETTERA ALLE COMMISSIONI DIFESA DI CAMERA E SENATO
Oggetto: Richiesta di informazioni sull’esercitazione nucleare NATO “Steadfast Noon 2025” e sui possibili impatti per la popolazione civile circa gli scenari ad alta intensità simulati

Ai parlamentari delle Commissioni Difesa della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica

Gentili Presidenti,
gentili Onorevoli Deputati e Senatori,

dal 13 al 27 ottobre 2025, si svolge in Europa l’esercitazione nucleare “Steadfast Noon 2025”, organizzata dalla NATO con la partecipazione di 14 Paesi, tra cui l’Italia. L’esercitazione, ospitata quest’anno dai Paesi Bassi, prevede l’impiego di 71 aerei in operazioni di simulazione di conflitti ad “alta intensità”, cioè scenari che includono l’uso di armi nucleari tattiche.

Sino a pochi anni fa il nome stesso di questa esercitazione era classificato; oggi, sebbene la data di inizio sia pubblica, le informazioni sui contenuti e sugli obiettivi rimangono scarse e non trasparenti. È invece diritto e dovere delle istituzioni democratiche assicurare trasparenza, controllo parlamentare e informazione pubblica su attività che possono riguardare la sicurezza e la salute di milioni di persone.

Alla luce di ciò, PeaceLink, associazione impegnata nella promozione della pace, chiede formalmente alle Commissioni Difesa di:

  1. Accertare quali siano gli scenari dell’esercitazione “Steadfast Noon 2025”, in particolare:

    • gli scenari operativi simulati;

    • i livelli di rischio o esposizione - in tali scenari - per le popolazioni civili e le infrastrutture nazionali.

  2. Verificare se il Governo italiano abbia informato il Parlamento in ottemperanza ai principi di trasparenza democratica, fornendo un'adeguata informazione.

  3. Richiedere al Ministero della Difesa e al Ministero della Salute una valutazione degli impatti sanitari, ambientali e di protezione civile che deriverebbero da un conflitto nucleare, anche solo in forma di simulazione strategica.

  4. Promuovere un’audizione pubblica con esperti indipendenti di medicina delle catastrofi per illustrare al Parlamento e all’opinione pubblica gli effetti di una guerra nucleare anche limitata sul territorio europeo.

Crediamo che il Parlamento italiano non possa restare estraneo a un evento di tale portata. 

Confidando nella sensibilità e nel senso di responsabilità delle Commissioni Difesa, chiediamo che questa nostra sollecitazione venga discussa quanto prima e che se ne dia pubblica informazione, come atto di trasparenza verso i cittadini.

Con fiducia,

Alessandro Marescotti

Presidente di PeaceLink 
Taranto, 13 ottobre 2025

Guerra nucleare

    Parole chiave: pacifisti, steadfast noon, armi nucleari

    Articoli correlati

    • Oggi comincia la simulazione dell'apocalisse nucleare
      Disarmo
      Fino a quattro anni fa persino il nome “Steadfast Noon” era classificato segreto

      Oggi comincia la simulazione dell'apocalisse nucleare

      Il silenzio delle istituzioni italiane è assordante benché essa riguardi l’evento più catastrofico immaginabile per la sopravvivenza dell’umanità. Ossia la simulazione della Nato alla guerra nucleare. Per questo motivo PeaceLink ha inviato un messaggio ufficiale alle Commissioni Difesa.
      13 ottobre 2025 - Alessandro Marescotti
    • Oggi si marcia per la pace ma domani sarà simulata la guerra nucleare
      Pace
      Il 13 ottobre parte l'esercitazione nucleare NATO Steadfast Noon

      Oggi si marcia per la pace ma domani sarà simulata la guerra nucleare

      Mentre tantissimi pacifisti marciano da Perugia ad Assisi, si scaldano i motori di 71 jet che saranno impegnati a simulare scenari di guerra ad "alta intensità", compresi quelli che prevedono l’uso di armi nucleari. Ecco perché la marcia di oggi assume un valore ancora più grande e attuale.
      12 ottobre 2025 - Redazione PeaceLink
    • Putin chiede a Trump l'estensione di un anno del trattato New Start
      Disarmo
      Un trattato per il disarmo nucleare che il movimento pacifista dovrebbe difendere

      Putin chiede a Trump l'estensione di un anno del trattato New Start

      La Casa Bianca ha accolto con favore la proposta di Mosca sulla proroga del New START, definendola “una buona idea”, come affermato dalla portavoce della Casa bianca. Questo segnale di apertura, se concretizzato, rappresenterebbe un importante passo verso il dialogo.
      28 settembre 2025 - Redazione PeaceLink
    • Il prossimo anno scade il New START sulle armi nucleari a lunga gittata
      Disarmo
      Il trattato fissa un tetto di 1.550 testate nucleari strategiche

      Il prossimo anno scade il New START sulle armi nucleari a lunga gittata

      Il 2026 può diventare l’anno nero del riarmo nucleare. Occorre come pacifisti promuovere la mobilitazione perché il 2026 diventi invece l'anno della ripresa del dialogo per formare la nuova corsa agli armamenti nucleari, sia quelli a medio raggio (INF) sia quelli a lungo raggio (New START).
      25 agosto 2025 - Alessandro Marescotti
