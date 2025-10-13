Lettera ai parlamentari sull'apocalisse nucleare
LETTERA ALLE COMMISSIONI DIFESA DI CAMERA E SENATO
Oggetto: Richiesta di informazioni sull’esercitazione nucleare NATO “Steadfast Noon 2025” e sui possibili impatti per la popolazione civile circa gli scenari ad alta intensità simulati
Ai parlamentari delle Commissioni Difesa della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica
Gentili Presidenti,
gentili Onorevoli Deputati e Senatori,
dal 13 al 27 ottobre 2025, si svolge in Europa l’esercitazione nucleare “Steadfast Noon 2025”, organizzata dalla NATO con la partecipazione di 14 Paesi, tra cui l’Italia. L’esercitazione, ospitata quest’anno dai Paesi Bassi, prevede l’impiego di 71 aerei in operazioni di simulazione di conflitti ad “alta intensità”, cioè scenari che includono l’uso di armi nucleari tattiche.
Sino a pochi anni fa il nome stesso di questa esercitazione era classificato; oggi, sebbene la data di inizio sia pubblica, le informazioni sui contenuti e sugli obiettivi rimangono scarse e non trasparenti. È invece diritto e dovere delle istituzioni democratiche assicurare trasparenza, controllo parlamentare e informazione pubblica su attività che possono riguardare la sicurezza e la salute di milioni di persone.
Alla luce di ciò, PeaceLink, associazione impegnata nella promozione della pace, chiede formalmente alle Commissioni Difesa di:
-
Accertare quali siano gli scenari dell’esercitazione “Steadfast Noon 2025”, in particolare:
-
gli scenari operativi simulati;
-
i livelli di rischio o esposizione - in tali scenari - per le popolazioni civili e le infrastrutture nazionali.
-
-
Verificare se il Governo italiano abbia informato il Parlamento in ottemperanza ai principi di trasparenza democratica, fornendo un'adeguata informazione.
-
Richiedere al Ministero della Difesa e al Ministero della Salute una valutazione degli impatti sanitari, ambientali e di protezione civile che deriverebbero da un conflitto nucleare, anche solo in forma di simulazione strategica.
-
Promuovere un’audizione pubblica con esperti indipendenti di medicina delle catastrofi per illustrare al Parlamento e all’opinione pubblica gli effetti di una guerra nucleare anche limitata sul territorio europeo.
Crediamo che il Parlamento italiano non possa restare estraneo a un evento di tale portata.
Confidando nella sensibilità e nel senso di responsabilità delle Commissioni Difesa, chiediamo che questa nostra sollecitazione venga discussa quanto prima e che se ne dia pubblica informazione, come atto di trasparenza verso i cittadini.
Con fiducia,
Alessandro Marescotti
Articoli correlati
- Fino a quattro anni fa persino il nome “Steadfast Noon” era classificato segreto
Oggi comincia la simulazione dell'apocalisse nucleareIl silenzio delle istituzioni italiane è assordante benché essa riguardi l’evento più catastrofico immaginabile per la sopravvivenza dell’umanità. Ossia la simulazione della Nato alla guerra nucleare. Per questo motivo PeaceLink ha inviato un messaggio ufficiale alle Commissioni Difesa.13 ottobre 2025 - Alessandro Marescotti
- Il 13 ottobre parte l'esercitazione nucleare NATO Steadfast Noon
Oggi si marcia per la pace ma domani sarà simulata la guerra nucleareMentre tantissimi pacifisti marciano da Perugia ad Assisi, si scaldano i motori di 71 jet che saranno impegnati a simulare scenari di guerra ad "alta intensità", compresi quelli che prevedono l’uso di armi nucleari. Ecco perché la marcia di oggi assume un valore ancora più grande e attuale.12 ottobre 2025 - Redazione PeaceLink
- Un trattato per il disarmo nucleare che il movimento pacifista dovrebbe difendere
Putin chiede a Trump l'estensione di un anno del trattato New StartLa Casa Bianca ha accolto con favore la proposta di Mosca sulla proroga del New START, definendola “una buona idea”, come affermato dalla portavoce della Casa bianca. Questo segnale di apertura, se concretizzato, rappresenterebbe un importante passo verso il dialogo.28 settembre 2025 - Redazione PeaceLink
- Il trattato fissa un tetto di 1.550 testate nucleari strategiche
Il prossimo anno scade il New START sulle armi nucleari a lunga gittataIl 2026 può diventare l’anno nero del riarmo nucleare. Occorre come pacifisti promuovere la mobilitazione perché il 2026 diventi invece l'anno della ripresa del dialogo per formare la nuova corsa agli armamenti nucleari, sia quelli a medio raggio (INF) sia quelli a lungo raggio (New START).25 agosto 2025 - Alessandro Marescotti
Sociale.network