Diritti Umani > Nazioni che violano i diritti umani
Un episodio senza precedenti

Israele impedisce l’accesso alla Chiesa del Santo Sepolcro al cardinale Pizzaballa

Oggi, 29 marzo 2026, Domenica delle Palme, la polizia israeliana ha bloccato il cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca latino di Gerusalemme, e padre Francesco Ielpo, Custode di Terra Santa, impedendo loro di entrare nella Chiesa del Santo Sepolcro per celebrare la Messa.
29 marzo 2026
Redazione PeaceLink
Il cardinale Pizzaballa In occasione della Domenica delle Palme, le forze di polizia israeliane hanno impedito al cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca latino di Gerusalemme, e a padre Francesco Ielpo, Custode di Terra Santa, di accedere alla Basilica del Santo Sepolcro per officiare la celebrazione eucaristica.

I due leader religiosi procedevano privatamente, senza processione, ma sono stati fermati e costretti a tornare indietro. 

Nel pomeriggio, il cardinale Pizzaballa ha guidato una preghiera senza fedeli dal Santuario del Dominus Flevit: "Vogliamo essere strumenti di pace e riconciliazione" in una "situazione molto complicata".

Il Patriarcato Latino ha emesso una nota ufficiale definendo l'episodio una "mancanza di rispetto per miliardi di persone in tutto il mondo che guardano a Gerusalemme" in questi giorni sacri, e un "grave precedente" che ignora la sensibilità religiosa globale. Ha precisato che Pizzaballa e Ielpo procedevano in forma privata, senza processione, ma sono stati fermati e costretti a tornare indietro, impedendo per la prima volta da secoli la celebrazione della Messa delle Palme al Sepolcro.

Parole chiave: israele, diritti umani, dirittiumani

Articoli correlati

  • Come il Mossad ha scommesso su una rivolta popolare iraniana che non è mai arrivata
    Conflitti
    Il sogno infranto del "cambio di regime" in Iran

    Come il Mossad ha scommesso su una rivolta popolare iraniana che non è mai arrivata

    L'inchiesta pubblicata dal New York Times rivela i retroscena di una delle scommesse strategiche più azzardate della storia recente del Medio Oriente: l'ipotesi che una guerra avrebbe potuto trasformarsi nel detonatore di una rivoluzione popolare in Iran. Una scommessa persa.
    25 marzo 2026 - Redazione PeaceLink
  • La deriva autoritaria di Bukele, fedele alleato di Washington
    Latina
    El Salvador

    La deriva autoritaria di Bukele, fedele alleato di Washington

    Un’indagine internazionale svela lo smantellamento dei contrappesi democratici e la sistematica violazione dei diritti umani sotto lo stato d’eccezione
    18 marzo 2026 - Giorgio Trucchi
  • Dal governo Meloni un solo grido: guerra!?
    Disarmo
    Si infiamma il dibattito

    Dal governo Meloni un solo grido: guerra!?

    Il Golfo è anche un'area cruciale per il nostro export. Nel Mar Rosso transita tra Suez e il Mar Rosso circa il 40% del commercio marittimo italiano.
    6 marzo 2026 - Rossana De Simone
  • Sánchez dice no alla guerra
    Editoriale
    Una scelta pacifista che parla all’Europa e va controcorrente

    Sánchez dice no alla guerra

    Quello del leader spagnolo è un atto di lucidità politica: nessun sostegno all'attacco contro l’Iran. La posizione di Madrid ha fatto infuriare Trump e ha spinto il Pentagono a ritirare gli aerei cisterna KC-135 dalle basi militari spagnole. Quante nazioni in Europa avranno la coerenza della Spagna?
    4 marzo 2026 - Redazione PeaceLink
PeaceLink C.P. 2009 - 74100 Taranto (Italy) - CCP 13403746 - Sito realizzato con PhPeace 2.8.31 - Informativa sulla Privacy - Informativa sui cookies - Diritto di replica - Posta elettronica certificata (PEC)