Israele impedisce l’accesso alla Chiesa del Santo Sepolcro al cardinale Pizzaballa
I due leader religiosi procedevano privatamente, senza processione, ma sono stati fermati e costretti a tornare indietro.
Nel pomeriggio, il cardinale Pizzaballa ha guidato una preghiera senza fedeli dal Santuario del Dominus Flevit: "Vogliamo essere strumenti di pace e riconciliazione" in una "situazione molto complicata".
Il Patriarcato Latino ha emesso una nota ufficiale definendo l'episodio una "mancanza di rispetto per miliardi di persone in tutto il mondo che guardano a Gerusalemme" in questi giorni sacri, e un "grave precedente" che ignora la sensibilità religiosa globale. Ha precisato che Pizzaballa e Ielpo procedevano in forma privata, senza processione, ma sono stati fermati e costretti a tornare indietro, impedendo per la prima volta da secoli la celebrazione della Messa delle Palme al Sepolcro.
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