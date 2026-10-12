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In Italia la leva obbligatoria non è abrogata ma solo sospesa

Sollevati! I giovani vogliono il futuro e ripudiano la guerra

Pax Christi e Comunità dell'Arca, insieme a Mir, Focolari, Agesci e altri, lanceranno il 24 ottobre a Impruneta "Sollevati": una proposta rivolta soprattutto ai diciassettenni, perché dichiarino ai sindaci la scelta di obiezione di coscienza.
12 ottobre 2026
Tonio Dell'Olio
Fonte: https://www.mosaicodipace.it/index.php/rubriche-e-iniziative/rubriche/mosaico-dei-giorni/6137-il-futuro-non-si-arruola

Sollevati! Fai obiezione di coscienza alla guerra!

"I ricchi vogliono la guerra, i giovani vogliono il futuro".

Il 25 settembre, in oltre cento città tedesche, 45.000 studenti hanno scioperato contro il ritorno della leva. Torneranno in piazza il 20 novembre.

Hanno trovato le parole per smascherare l'inganno: chiamare sicurezza ciò che prepara altre tombe.

Il loro rifiuto ci interpella.

In Italia la leva obbligatoria non è abrogata ma solo sospesa e per questo Emergency, con R1PUD1A, ha annunciato la proposta di legge di iniziativa popolare "Io obietto la guerra": rifiutare di consegnare alla guerra il proprio corpo, il lavoro, il consenso.

Pax Christi e Comunità dell'Arca, insieme a Mir, Focolari, Agesci e altri, lanceranno il 24 ottobre a Impruneta "Sollevati": una proposta rivolta soprattutto ai diciassettenni, perché dichiarino ai sindaci la scelta di difendere senza armi.

Sollevati! Fai obiezione di coscienza alla guerra!

Da Capaci a Catanzaro, diversi Comuni promuovono dichiarazioni preventive di obiezione di coscienza.

Gesti civili che chiedono di diventare cultura e garanzia di diritti.

Una trama da tessere nelle scuole, nelle parrocchie, nelle piazze. L'obiezione è anche un sì: alla difesa nonviolenta, alla responsabilità di proteggere ogni vita.

La pace ha bisogno di mani, intelligenze, organizzazione.

Solleviamoci, dunque.

Perché nessun ragazzo debba imparare a uccidere per dimostrare di amare il proprio Paese.


Note: Sollevati! La coscienza non si arruola
https://www.mosaicodipace.it/index.php/rubriche-e-iniziative/iniziative/appelli/6135-sollevati-la-coscienza-non-si-arruola
#pacifisti#pace#nonviolenza#obiezione di coscienza

Allegati

  • SOLLEVATI!

    Pax Christi
    39 Kb - Formato webp
    LANCIO DELLA CAMPAGNA PER LE DICHIARAZIONI PREVENTIVE DI OBIEZIONE DI COSCIENZA

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