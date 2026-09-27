Don Primo Mazzolari e l'obiezione di coscienza

Max Hirsch: «Il rifiuto di combattere è il vero patriottismo»

La portata è inedita: oltre 10mila adesioni in pochi giorni, tra cui ex membri delle forze speciali, paracadutisti, piloti della marina, agenti dell’intelligence, medici militari, ex capi del Mossad e dello Shin Bet. Una parte di questi ha combattuto dopo il 7 ottobre 2023.

20 aprile 2025 - Redazione PeaceLink