Albert, bollettino internazionale per la pace e il disarmo
Ucraina: va in carcere chi non vuole andare in guerra
Secondo il sito ufficiale dei Testimoni di Geova, a maggio 2026 risultano "24 fratelli in carcere" in Ucraina per obiezione di coscienza. Ma sono solo la punta dell'iceberg perché 2 milioni di uomini vengono ricercati per evasione dalla leva. Ecco una panoramica aggiornata.
12 maggio 2026
Redazione PeaceLink
Traduzioni
- Albert, international bulletin for peace and disarmament
[Inglese] Ukraine: those who refuse to go to war will go to prisonAccording to the official website of the Jehovah's Witnesses, as of May 2026, there are "24 brothers in prison" in Ukraine for conscientious objection. But they are just the tip of the iceberg as 2 million men are being sought for draft evasion. Here is an updated overview.12 maggio 2026 - Redazione PeaceLink
Nonostante l'ottimismo di Trump, i colloqui di pace rimangono in stallo.
Ecco i motivi principali del blocco negoziale.
- Questione territoriale (Donbass e territori occupati): la Russia insiste sul controllo delle quattro regioni ucraine annesse (Donetsk, Luhansk, Kherson, Zaporizhzhia) e chiede che le truppe ucraine si ritirino da queste aree prima di trattare. L'Ucraina rifiuta categoricamente di cedere territorio per fermare i combattimenti, considerando tali richieste inaccettabili.
- Neutralità e NATO: Mosca chiede garanzie formali che l'Ucraina rimanga neutrale, non aderisca alla NATO e limiti fortemente le proprie capacità militari. Kiev cerca invece garanzie di sicurezza concrete e vincolanti per evitare futuri attacchi, mirando all'integrazione europea e alla difesa occidentale.
- Logoramento e "fattore tempo": entrambe le parti ritengono che il tempo giochi a loro favore: la Russia punta allo sfinimento delle risorse ucraine e dell'Occidente, mentre l'Ucraina continua la resistenza grazie al sostegno esterno.
- Mancanza di fiducia: l'Ucraina teme che un cessate il fuoco sia solo una "pausa strategica" per permettere alla Russia di riarmarsi e attaccare di nuovo.
- Condizioni per i negoziati: nel 2026, la Russia ha continuato a rifiutare proposte di congelamento del conflitto lungo l'attuale linea del fronte, mantenendo l'obiettivo di imporre le proprie condizioni piuttosto che negoziare concessioni reciproche.
Note: Richiesta di rilascio su cauzione negata: cosa significa? Il giudice ha respinto la richiesta di liberare la persona dietro pagamento di una somma; la persona resta in carcere.
Parole chiave: ucraina, disertori, renitenti, obiezione di coscienza
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