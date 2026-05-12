Albert, international bulletin for peace and disarmament
Ukraine: those who refuse to go to war will go to prison
According to the official website of the Jehovah's Witnesses, as of May 2026, there are "24 brothers in prison" in Ukraine for conscientious objection. But they are just the tip of the iceberg as 2 million men are being sought for draft evasion. Here is an updated overview.
12 May 2026
Redazione PeaceLink
Despite Trump's optimism, peace talks remain stalled.
Here are the main reasons for the negotiation deadlock.
- Territorial issue (Donbass and occupied territories): Russia insists on control of the four annexed Ukrainian regions (Donetsk, Luhansk, Kherson, Zaporizhzhia) and demands that Ukrainian troops withdraw from these areas before negotiations. Ukraine categorically refuses to cede territory to stop the fighting, considering such demands unacceptable.
- Neutrality and NATO: Moscow demands formal guarantees that Ukraine remains neutral, does not join NATO, and significantly limits its military capabilities. Kyiv, on the other hand, seeks concrete and binding security guarantees to prevent future attacks, aiming for European integration and Western defence.
- Wearing down and "time factor": both sides believe that time is on their side: Russia aims to exhaust Ukrainian and Western resources, while Ukraine continues to resist thanks to external support.
- Lack of trust: Ukraine fears that a ceasefire is merely a "strategic pause" to allow Russia to rearm and attack again.
- Conditions for negotiations: in 2026, Russia continued to reject proposals for a freeze of the conflict along the current front line, maintaining the goal of imposing its own conditions rather than negotiating mutual concessions.
Original in Italian:Ucraina: va in carcere chi non vuole andare in guerra
Parole chiave: ucraina, ukraine, deserters, refuseniks, conscientious objection
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