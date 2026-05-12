Ukraine: those who refuse to go to war will go to prison

Recentemente sono stati fermati per strada e minacciati di essere mandati al fronte

Mikhail e Aleksandr Kononovich per anni nella sinistra ucraina hanno denunciato il ruolo di gruppi neofascisti e di associazioni paramilitari legate ai settori più estremisti della galassia nazionalista. Hanno descritto apertamente di vivere in un clima di minaccia costante alla loro vita

12 April 2026 - Redazione PeaceLink