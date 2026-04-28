40 anni dopo Chernobyl: perché ci opponiamo all'energia nucleare e alle armi nucleari

Dall'associazione lituana "Our House - Centre for Human Rights and Relief" ecco un intervento che è anche un racconto di quanto il disastro di Chernobyl ha provocato, in Ucraina ma soprattutto in Bielorussia. E sottolineando come l'evento è stato il più tragico, in mezzo a rischi e passati incidenti che hanno costellato in modo più o meno drammatico la storia del nucleare civile nel territorio.

Abbiamo partecipato all'azione “Chernobyl Path” a Vilnius, organizzata dai bielorussi residenti in Lituania.

Il 26 aprile ricorreva il 40° anniversario del più grande disastro tecnologico nucleare della storia: l'esplosione della centrale nucleare di Chernobyl. Sebbene la centrale si trovi geograficamente in Ucraina, la Bielorussia ha subito i danni maggiori a causa delle condizioni meteorologiche.

La nostra posizione:

"Our House" si è sempre opposta con fermezza a:

la costruzione di centrali nucleari, soprattutto sotto regimi autoritari

il trasferimento di armi nucleari a tali regimi, comprese quelle tattiche

la tolleranza zero verso qualsiasi arma nucleare nel mondo.

Abbiamo aderito all'azione con questa posizione e abbiamo preparato diversi tipi di manifesti. Ho acceso una candela nera in memoria delle vittime.

Chernobyl - 30 years after Fonte: Flickr Chiudi

Il disastro di Chernobyl ha causato una contaminazione radioattiva di quasi 150.000 km², mentre circa 5.000 km² sono diventati una zona di esclusione con le restrizioni più severe.

La distanza tra Chernobyl e il confine bielorusso è di soli 11 km. Da Minsk circa 330 km. Da Vilnius, dove si è svolta l'azione (NdR: Chernobyl Path), meno di 490 km.

Nel 1986, un reattore RBMK esplose nella centrale. Questo tipo di reattore utilizzava barre di grafite per controllare la reazione, oltre all'acqua. A un certo punto, l'acqua poteva interferire con l'inserimento delle barre di grafite.

Queste barre fungevano da freni del reattore. Quando i freni si guastavano, il disastro diventava inevitabile, e così accadde.

Reattori simili erano in funzione in altre centrali, tra cui la centrale nucleare di Ignalina in Lituania.

Secondo il rapporto INSAG-7 dell'AIEA, già nel 1983 era stato identificato il cosiddetto effetto di feedback positivo (effetto scram positivo), che in seguito divenne uno dei fattori chiave del disastro di Chernobyl.

Lo stesso reattore RBMK era considerato ad alto rischio: incidenti si verificarono presso la centrale di Leningrado (1975), a Chernobyl (1982, 1984) e a Ignalina.

Le centrali nucleari vengono spesso presentate come ecocompatibili, ma questa è una semplificazione eccessiva.

Nell'Unione Sovietica, il settore nucleare faceva parte di un sistema chiuso, supervisionato da un ministero separato.

Le centrali nucleari non esistevano isolate: erano parte di un'industria più ampia, uno dei cui prodotti finali era il plutonio e l'uranio per uso bellico.

Chernobyl - 30 Years After Fonte: Flickr Chiudi

Le informazioni sugli incidenti nucleari venivano spesso occultate. Le vittime ricevevano diagnosi errate ed erano costrette a firmare accordi di riservatezza. Molte persone morivano e persino i medici a volte non conoscevano le vere cause, a causa della segretezza. Oggi gli standard di sicurezza sono migliorati, ma i rischi non sono scomparsi.

Inoltre, l'efficienza economica dell'energia nucleare è sempre più messa in discussione. In alcuni casi, il costo di smantellamento di una centrale supera i profitti generati durante il suo funzionamento.

La Bielorussia continua a perseguire progetti nucleari, nonostante permangano serie preoccupazioni in materia di sicurezza e trasparenza.

Durante la costruzione della centrale nucleare bielorussa:

un recipiente del reattore è caduto (2016)

l'attrezzatura è stata danneggiata durante il trasporto

Dopo l'avvio, sono stati ripetutamente segnalati arresti, disconnessioni e periodi di inattività.

L'autorità di regolamentazione lituana (VATESI) ha ripetutamente segnalato guasti ricorrenti e mancanza di trasparenza.

A causa della chiara discrepanza tra gli elevati rischi e i discutibili benefici, "Our House" sostiene l'abbandono graduale dell'energia nucleare.

Continueremo a partecipare alle iniziative pubbliche e a parlare apertamente di questi temi.