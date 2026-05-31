I dubbi sul drone russo che ha colpito un palazzo in Romania

La versione del presidente rumeno Nicușor Dan (e confermata dalle fonti militari) ridimensiona la tesi dell’attacco intenzionale russo. Nel sorvolare la città ucraina di Reni, a pochi chilometri dal confine, il velivolo sarebbe stato colpito dalla contraerea ucraina precipitando a Galati in Romania.

Cosa è successo in Romania

Nelle prime ore di venerdì 29 maggio 2026, un drone Geran-2, attribuito alla Federazione Russa, si è schiantato contro un edificio residenziale a Galaţi in Romania. Lo schianto ha provocato un incendio e due feriti lievi.

Fanpage presenta l'accaduto in questo modo.

La versione ufficiale fornita dal Presidente rumeno Nicușor Dan (e confermata dalle fonti militari) tuttavia ridimensiona subito la tesi dell’"attacco diretto" russo. Secondo la ricostruzione, il drone faceva parte di una massiccia ondata di 43 droni lanciati dalla Russia contro le infrastrutture ucraine sul Danubio.

Nel sorvolare la città ucraina di Reni (a pochi chilometri dal confine), il velivolo sarebbe stato colpito dalla contraerea ucraina. Danneggiato, avrebbe perso la rotta originale, deviando passivamente verso ovest per pochi minuti, finché non è precipitato a Galati (vedere il segnalino rosso sulla mappa), in Romania.

Il segnalino rosso indica Galati, la città su cui è caduto il drone russo Autore: PeaceLink Fonte: Google Maps Chiudi