Il 20 novembre 2026 ci sarà lo sciopero internazionale dei giovani contro il riarmo

Il prossimo 20 novembre 2026 l'Europa vedrà scendere in piazza una grande mobilitazione studentesca e giovanile antimilitarista. Una coalizione internazionale di organizzazioni studentesche provenienti da Italia, Germania, Inghilterra, Portogallo, Belgio, Spagna, Francia e Svizzera ha lanciato un appello pubblico per uno sciopero internazionale dei giovani e degli studenti per opporsi alla militarizzazione, al riarmo e ai tagli allo stato sociale.

La mobilitazione, che si estenderà anche alle giornate del 21 e 22 novembre con il coinvolgimento di sindacati e movimenti sociali, nasce come risposta a quella che gli organizzatori definiscono una "storica accelerazione della militarizzazione in Europa". Mentre i governi nazionali stanziano centinaia di miliardi di euro per la spesa militare, settori fondamentali come l'istruzione, la sanità, l'edilizia pubblica e l'azione climatica vengono sacrificati sull'altare dei preparativi di guerra.

Un focus centrale della protesta riguarda la penetrazione della logica bellica all'interno dei luoghi della formazione: la coalizione denuncia l'ingresso della propaganda militare nelle scuole, la ricerca universitaria finanziata dal settore della difesa e gli accordi istituzionali con le industrie delle armi, oltre al ritorno nel dibattito politico della leva obbligatoria.

Il manifesto dei promotori evidenzia come militarizzazione, austerità, crisi climatica e autoritarismo non siano crisi separate, bensì conseguenze interconnesse di un modello economico e politico che nega alle nuove generazioni la possibilità di un futuro dignitoso.

Le rivendicazioni della piattaforma internazionale:

Stop al riarmo e ai tagli del welfare: richiesta immediata di convertire i fondi destinati alle armi in investimenti strutturali per il welfare, l'istruzione pubblica, la sanità e le politiche giovanili.

Scuole e università libere dalla guerra: abolizione di ogni forma di coscrizione militare e fine dell'utilizzo degli spazi educativi come strumenti di reclutamento o a supporto dell'industria bellica.

Solidarietà internazionale e fine della complicità: opposizione a imperialismo, colonialismo, occupazione e genocidio. Si chiede l'interruzione di ogni legame e complicità dei governi europei con Stati responsabili di violazioni dei diritti umani (con esplicito riferimento alla situazione in Israele).

Giustizia climatica e sociale: superamento del capitalismo fossile e dei modelli estrattivi che causano la distruzione ambientale.

Difesa dei diritti democratici: contrasto all'autoritarismo, alla repressione, al razzismo, al patriarcato e all'ascesa delle estreme destre in tutto il continente.