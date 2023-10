Dichiarazione del Movimento Pacifista Ucraino "Sostenere le persone pacifiche quando la bussola morale si perde ovunque" Centinaia di civili innocenti sono coinvolti nella tragica spirale della violenza. Questi drammatici eventi dimostrano che la violenza e la guerra non sono la soluzione, ma piuttosto il problema stesso. Alessandro Marescotti 10 ottobre 2023

Mentre esplode la violenza in Israele, il Movimento Pacifista Ucraino ribadisce che la violenza non porta mai alla giustizia. Ribadisce che il dialogo è l'unica via per risolvere le dispute. Questo appello alla pace e alla nonviolenza è più rilevante che mai proprio perché viene dall'Ucraina ed è un richiamo universale a riflettere sul costo umano dei conflitti armati. L'organizzazione guarda con dolore agli eventi che si svolgono in Israele e Palestina, dove centinaia di civili innocenti sono coinvolti nella tragica spirale della violenza. Questi drammatici eventi dimostrano che la violenza e la guerra non sono la soluzione, ma piuttosto il problema stesso. L'appello del Movimento Pacifista Ucraino va oltre la semplice condanna della violenza. Invita a tornare al tavolo dei negoziati, a rispettare i diritti umani e il diritto internazionale e a onorare gli accordi precedentemente raggiunti. Questo richiamo alla diplomazia e al rispetto delle norme internazionali è essenziale per cercare soluzioni pacifiche e durature ai conflitti. Mentre il sostegno alla guerra e alla militarizzazione sembra aumentare, il messaggio del Movimento Pacifista Ucraino è un richiamo a mantenere il buon senso e a rimanere fedeli alla nonviolenza. Qui di seguito il testo diffuso da Yurii Sheliazhenko sul suo canale Telegram assieme all'immagine delle due mani con le due bandiere. Questa immagine è stata diffusa la Movimento Pacifista Ucraino assieme al suo comunicato. Fonte: Movimento Pacifista Ucraino, canale Telegram Yurii Sheliazhenko Chiudi

Note: DICHIARAZIONE DEL MOVIMENTO PACIFISTA UCRAINO



La violenza non porta mai giustizia: è sempre meglio comunicare che uccidere. Osserviamo con dolore la morte di centinaia di civili in Israele e Palestina a causa delle scelte radicali dei politici militaristi. Questo non può essere giusto; non può essere necessario; e questo poteva essere evitato. Lo spargimento di sangue deve essere fermato immediatamente! Chiediamo il ritorno al processo di pace e il rispetto dei diritti umani, del diritto internazionale e degli accordi precedentemente raggiunti. Ciò che sta accadendo in Medio Oriente conferma ancora una volta la correttezza di quanto affermato nella nostra dichiarazione “Un’agenda pacifica per l’Ucraina e il mondo”: oggi, quando la bussola morale si perde ovunque e il sostegno autodistruttivo alla guerra e all’esercito aumenta, è particolarmente importante per noi mantenere il buon senso, restare fedeli ad uno stile di vita non violento, costruire la pace e sostenere le persone pacifiche.



MOVIMENTO PACIFISTI UCRAINO