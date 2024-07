Veglia per Gaza a Lecce

Veglia per le vittime a Gaza, iniziativa a Lecce il 19 luglio Fonte: Locandina iniziativa Chiudi - Il coordinamento salentino di Donne per la Palestina organizza una veglia per Gaza il 19 luglio 2024, dalle ore 20:00 alle 23:00, in via S. Trinchese 13 (piazzetta del Teatro Apollo). La veglia, silenziosa e partecipata, vedrà i presenti reggere torce o cartelli per testimoniare contro il massacro di civili a Gaza, perpetrato da nove mesi dall’esercito israeliano con la complicità dei governi europei e dell’Occidente, e l’indifferenza dei media mainstream.

Alla veglia parteciperà una rappresentanza della Comunità palestinese del Salento. La protesta muta sarà interrotta a intervalli regolari dalla lettura di testimonianze e comunicazioni sulle iniziative di solidarietà sostenute dalla comunità salentina per la Palestina. Nonostante la consapevolezza che il loro contributo sia solo una goccia nel mare di dolore palestinese, i partecipanti vogliono dimostrare che nel Salento pietà e umanità non sono morte, unendo la loro voce a quella di altre proteste nel mondo.

L'evento è sul calendario di PeaceLink con tutte le adesioni, che giorno dopo giorno aumentano: clicca qui.

Anche il nodo PeaceLink di Lecce aderisce all'iniziativa contribuendo attivamente alla sua diffusione.