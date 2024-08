E' stato vittima di un missile israeliano a Gaza

La storia di Mahmud, il bambino palestinese senza le braccia

Mahmud cerca di sorridere. Impara a giocare con i piedi sul tablet, fa i videogiochi in questo modo dato che non ha le mani. Cerca di vivere una vita che sembra impossibile. Ma il suo sorriso è amaro, un tentativo disperato di normalità in un mondo che gli è stato sottratto.

Alessandro Marescotti 21 agosto 2024

Fonte: "The human cost of war in Gaza" (Aya Ibrahim per DW News)