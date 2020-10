Pace, istruzioni per l'uso

Come si è evoluta la comunicazione telematica in questi anni?

PeaceLink si è dotata di una piattaforma interna per collaborare su progetti (chat.peacelink.org) e di un social network etico per aggregare le persone in base ad affinità (sociale.network). Sono due network differenti, uno progettuale e collaborativo e l'altro orientato al dibattito.

16 ottobre 2020 - Alessandro Marescotti