Riprendono i webinar di PeaceLink dopo la pausa estiva.

Alle ore 21 di mercoledì 2 settembre parleremo di come costruire assieme la strategia di PeaceLink, con il vostro aiuto e le vostre idee.

Sarà una videoconferenza di presentazione delle linee guida e di ascolto delle proposte.

Videoconferenza di PeaceLink per le ore 21 del 2 settembre 2020 Chiudi

E' un momento molto importante per PeaceLink: cambierà lo statuto. Sarà un passo per l'adeguamento alle norme del terzo settore. Ma sarà anche l'occasione per creare una struttura più ampia e inclusiva, a cui potranno federarsi anche le realtà locali che si occupano di pace, solidarietà, ecologia, cittadinanza attiva. E' una proposta federativa per migliorare la comunicazione e superare la frammentazione delle pagine web, dei gruppi Facebook, Whatsapp e così via. Occorre una forte struttura digitale comune che sia capace di avere visibilità e sia in grado di condividere efficacemente, di interagire con piattaforme adeguate e di integrare le competenze.

Occorre realizzare percorsi di formazione digitale per chi fa cittadinanza attiva sui temi dell'ecologia, della solidarietà e della nonviolenza.

Ci piacerebbe fare della rete anche uno strumento per raccordare i centri di documentazione e collegare gli archivi storici che riguardano il movimento per la pace e le radici del pensiero ecologista. In tal senso abbiamo preso contatto con chi conosceva Giorgio Nebbia e ne vuole raccogliere e valorizzare l'eredità culturale e ideale. Quest'estate abbiamo interagito con una bella esperienza di educazione ecologica, quella della CasaComune, animata da Mirta Da Pra Pocchiesa, don Luigi Ciotti e altre persone impegnate in questo campo.

Questo e altro ancora sarà presentato e discusso in videoconferenza.

Come collegarsi? Ci si collega cliccando qui e compilando il modulo online.

Potete cliccare anche per prenotarvi prima della videoconferenza: riceverete il link per partecipare. Se vi collegate da PC non avete bisogno di scaricare alcun software. Per questi video-incontri consigliamo di usare cuffie e microfono: è meglio.