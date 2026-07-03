Euromissili

La nostra attenzione è insufficiente di fronte al rischio di non rinnovo del trattato New Start

Il New Start è uno dei pilastri rimasti per il controllo degli armamenti nucleari. Ha drasticamente ridotto il numero di testate nucleari strategiche russe e americane disponibili al lancio. Scade il 5 febbraio e rischia di non essere rinnovato. Se non prendiamo l'iniziativa rischiamo l'irrilevanza.

30 gennaio 2026 - Redazione PeaceLink