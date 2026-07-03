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Euromissili

La crisi degli euromissili dominò gli anni '80, quando la NATO decise di installare i missili Cruise e Pershing II in Europa in risposta ai missili sovietici SS-20. Oggi, con il venir meno del trattato INF, rischiano di ritornare, aumentando il rischio di guerra nucleare per errore.
3 luglio 2026
Redazione PeaceLink
 
 

1. Cosa sono

 
Sono sistemi d'arma balistici e da crociera concepiti per colpire bersagli a raggio intermedio. Per la loro vicinanza agli obiettivi, abbattono drasticamente i tempi di allerta radar (pre-allarme), aumentando esponenzialmente il rischio di escalation nucleare o di guerra nucleare per errore. Questo ultimo aspetto è cruciale alla luce delle nuove caratteristiche dei missili ipersonici.
 

2. Il contesto storico (anni '80)

 
La crisi degli euromissili dominò gli anni '80, quando la NATO decise di installare i missili Cruise e Pershing II in Europa (fra cui la base siciliana di Comiso), in risposta ai missili sovietici SS-20.

Questa fase storica generò il più grande movimento pacifista europeo, culminato nel Trattato INF (Intermediate-Range Nuclear Forces) firmato nel 1987 da Reagan e Gorbaciov, che portò alla distruzione di questa categoria di armi.

3. Lo scenario attuale e il rischio di ritorno

 
Lo spettro degli euromissili è tornato d'attualità. In seguito al venir meno dei vecchi trattati, si assiste a una nuova corsa agli armamenti che prevede la dislocazione di missili ipersonici e vettori di nuova generazione nel cuore dell'Europa.
 

4. Cosa fare

 
Puoi fare la tua parte contro lo spettro degli euromissili mantenendo elevata la percezione del rischio nucleare e diffondendo l'informazione.
Parole chiave: euromissili

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