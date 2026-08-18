Cosa è la Guerra Cognitiva

La guerra cognitiva è una forma di conflitto moderno che usa la mente umana come campo di battaglia. I suoi obiettivi principali sono influenzare le idee, alterare la percezione della realtà e guidare le decisioni di interi popoli. A differenza della propaganda classica, non si limita a dire cosa pensare, ma punta a cambiare il modo in cui le persone pensano, sentono e reagiscono. Come funziona? Sfrutta i social media, le app di messaggistica e le piattaforme digitali. Usa notizie false e dati manipolati per distorcere la percezione della realtà. Fa leva sulle debolezze della mente umana, come la ricerca di risposte semplici e facili. E soprattutto riesce a depistare l’opinione pubblica su argomenti marginali, superficiali e meno importanti per poter distrarre l’attenzione dei cittadini da altri argomenti chiave. In alcuni casi si montano complotti, trame di servizi segreti e complicati misteri per depistare gli utenti più sprovveduti dei social appassionandoli a cose prive di reale importanza e di documentazione (si pensi alle scie chimiche).



Nelle più recenti evoluzioni della dottrina militare internazionale, la pianificazione strategica ha ufficialmente codificato l'estensione dei tradizionali cinque domini di scontro (terra, mare, cielo, spazio e cyber) a una sesta arena operativa: il controllo sulla percezione umana.

Al centro di questo spazio si colloca la cosiddetta Guerra Cognitiva (Cognitive Warfare), una strategia multidimensionale che ridefinisce radicalmente il concetto stesso di conflitto.

A differenza della propaganda classica o delle tradizionali operazioni psicologiche (PsyOps), la guerra cognitiva non mira semplicemente a influenzare l'opinione pubblica su un singolo evento, ma punta all'automazione dell'influenza su larga scala. L'obiettivo non è la distruzione fisica delle infrastrutture nemiche, bensì il progressivo deterioramento e la manipolazione dei processi di elaborazione delle informazioni, dei meccanismi di giudizio e delle capacità decisionali di un’intera società civile.

Questo scenario agisce sotto la soglia del conflitto armato convenzionale. Sfruttando la pervasività delle reti digitali, l'inoculazione sistematica di narrazioni manipolate e la stimolazione di emozioni dirompenti (paura, rabbia, sfiducia), i pianificatori bellici cercano di esacerbare le faglie sociali interne di una nazione per influenzare le istituzioni e indurre a cambiare opinione senza l’impiego della forza.



I centri specializzati della NATO

Per intercettare e integrare queste dinamiche nei propri piani di difesa collettiva, la NATO ha sviluppato una rete di centri specializzati e comandi strategici. I due principali poli di riferimento, anche se diversi per natura giuridica e raggio d'azione, sono lo StratCom COE e il JATEC.

A. NATO Strategic Communications Centre of Excellence (StratCom COE)

Situato a Riga, in Lettonia, lo StratCom COE è un Centro di Eccellenza accreditato ma esterno alla struttura di comando rigida dell'Alleanza, finanziato direttamente dalle nazioni partecipanti. Opera come un think tank ad alta specializzazione accademica e metodologica. Il suo focus principale riguarda l'analisi a lungo termine dell'ambiente informativo complessivo. Studia l'evoluzione della propaganda automatizzata, l'uso geopolitico dei social media da parte di attori statali ostili e lo sviluppo di modelli di comunicazione predittiva finalizzati a blindare psicologicamente le popolazioni alleate prima del manifestarsi di crisi geopolitiche.

B. NATO-Ukraine Joint Analysis, Training and Education Centre (JATEC)



Con sede a Bydgoszcz, in Polonia, il JATEC rappresenta la prima organizzazione civile-militare congiunta inserita direttamente nella Struttura di Comando della NATO (sotto l'Allied Command Transformation), nata da un accordo formale bilaterale con l'Ucraina. A differenza della natura teorica dello StratCom COE, il JATEC lavora sulla raccolta empirica e in tempo reale delle "lezioni apprese dal campo" (Operational Feedback). Il centro analizza l'applicazione pratica della guerra ibrida sul fronte, esaminando la combinazione di attacchi cyber alle infrastrutture critiche con parallele campagne di disinformazione volte a generare il panico tra la popolazione civile. Queste analisi vengono immediatamente tradotte in manuali operativi e programmi di addestramento per i reparti d'Europa e dei paesi alleati.

I centri specializzati della Russia