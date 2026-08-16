Google nel bunker della NATO
Google Distributed Cloud (GDC) e la NATO
Il JATEC, il centro congiunto NATO-Ucraina che analizza i dati del conflitto armato, avrà un "cervello" digitale tutto americano: il cloud sovrano e isolato di Google.
A Bydgoszcz, in Polonia, sorge un edificio che potrebbe cambiare il modo in cui l'Occidente fa la guerra. È il JATEC, il Centro congiunto di analisi, addestramento e istruzione NATO-Ucraina. Qui, ufficiali ucraini e alleati lavorano fianco a fianco, letteralmente, per analizzare le "lessons learned" dal fronte e trasformarle in nuove dottrine militari. Il problema è che i dati più sensibili del conflitto – quelli che raccontano come si batte e si muore nella guerra moderna – sono talmente tanti e complessi che servono supercomputer e intelligenza artificiale per elaborarli. E quei supercomputer, ora, li fornirà Google.
Lo scorso novembre, la NATO Communication and Information Agency (NCIA) ha firmato un contratto multimilionario (l'importo esatto non è stato reso noto) con Google Cloud per dotare il JATEC della piattaforma Google Distributed Cloud (GDC) nella sua versione "air-gapped" .
Cosa significa "air-gapped"? Un sistema completamente isolato da Internet e da qualsiasi rete pubblica. Un bunker digitale, fisicamente installato nei locali della NATO, scollegato dal mondo esterno. Le informazioni classificate, come quelle sul conflitto ucraino, non voleranno mai su una "nuvola" digitale; viaggeranno, semmai, su hard disk o documenti cartacei, come in un'epoca pre-digitale, ma all'interno di questo bunker verranno elaborate da algoritmi di intelligenza artificiale avanzati, inclusi quelli di Gemini, il modello di Google.
La "sovranità digitale" in un'era di giganti tecnologici
La parola d'ordine del contratto è "sovranità digitale". La NATO insiste sul fatto che manterrà il pieno controllo dei dati e che Google, una volta installata l'infrastruttura, non avrà alcun accesso remoto ai sistemi. "Questa partnership consentirà alla NATO di accelerare il proprio percorso di modernizzazione digitale, mantenendo i più elevati standard di sicurezza e sovranità digitale", ha dichiarato Tara Brady, Presidente di Google Cloud EMEA .
Una vetrina per Google, una sconfitta per l'Europa
Per Google, questo contratto è una vittoria strategica. Dopo aver conquistato la fiducia dell'esercito tedesco (BWI) con una soluzione simile, piazzare il proprio cloud nel cuore del centro di analisi NATO-Ucraina è una dimostrazione di forza senza precedenti nel mercato militare. È la prova che i loro servizi digitali sono considerati all'altezza dei requisiti più stringenti.
Per l'Europa, invece, la scelta di Google è un campanello d'allarme. Mentre l'UE cerca di costruire un'economia digitale autonoma, la NATO si affida sempre più a tecnologie digitali USA. Il JATEC, nato per integrare l'Ucraina nell'orbita occidentale, diventa così anche il simbolo di una nuova dipendenza tecnologica in un settore strategico come quello digitale militare.
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