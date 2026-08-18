I disertori ucraini e quelli russi

Le truppe ucraine di prima linea oscillano tra i 200.000 e i 400.000 soldati. L'esercito invisibile dei renitenti alla leva è invece di circa 2 milioni di uomini attivamente ricercati, superando di gran lunga l'intero apparato militare dello Stato. I disertori nel 2026 sono aumentati dell'83,9%.

Albert, pacifist bulletin Autore: Natangelo Fonte: PeaceLink

Come è cambiata la situazione sul campo di battaglia

In Ucraina lo squilibrio iniziale di armamenti, a favore della Russia, in particolare di cannoni e di munizioni per l'artiglieria si è ridotto sempre di più. Permane un problema di missili intercettori necessari per la difesa aerea. Questa scarsità di risorse rallenta drasticamente la risposta ai raid russi e lascia scoperti i cieli, esponendo le infrastrutture a continui attacchi che colpiscono duramente i servizi essenziali e provocano anche numerose vittime tra la popolazione civile.

La Russia vanta una superiorità numerica di circa 3 a 1 in prima linea rispetto all'Ucraina. Mosca schiera complessivamente oltre 700.000-720.000 uomini nel teatro ucraino, contrapposti a forze ucraine stimate attorno ai 250.000 soldati direttamente impegnati nei settori di combattimento del fronte. La Russia riesce a reclutare costantemente circa 30.000-35.000 nuovi uomini al mese .

Se lo slancio patriottico ucraino iniziale fosse rimasto invariato e l'arruolamento avesse portato gli attuali due milioni e oltre di renitenti a indossare la divisa, allora le sorti della guerra sarebbero decisamente diverse. Evidentemente qualcosa si è spezzato e, anche se l'Occidente mandasse in Ucraina armi in misura doppia o tripla, rimarrebbe il problema: a chi consegnarle? A chi fugge dall'arruolamento?

Il problema principale per l'Ucraina è infatti rappresentato dalla crescente carenza di uomini, per via dell'aumento dei renitenti alla leva e dei disertori. Ma di questo parleremo in seguito, dati alla mano, cercando di fare anche un raffronto con la Russia.

La lenta avanzata russa nel Donbass

Nonostante vi sia stata una campagna mediatica per accreditare una riconquista nel 2026, da parte dell'Ucraina, di vaste aree del territorio perse nel 2025, tutto questo - alla luce delle verifiche degli analisti - si è rivelata una bolla informativa che si è sgonfiata un po' alla volta. Ed era probabilmente connessa al tentativo del precedente capo di Stato Maggiore ucraino Oleksandr Syrsky, di non farsi sostituire, come è invece accaduto.

Infatti il generale Oleksandr Syrskyi è stato ufficialmente rimosso dall'incarico di Comandante in Capo delle Forze Armate ucraine il 21 luglio 2026. Al suo posto, il presidente Volodymyr Zelenskyy ha nominato il generale Mykhailo Drapatyi. Se Syrskyi stava ricacciando indietro i russi, per quale motivo cambiarlo? Appare quindi evidente la forzatura con cui sono state date per verificate avanzate che non c'erano o che non si erano consolidate, e che erano per lo più contrattacchi, pagati a carissimo prezzo, tanto che sono stati gli stessi soldati a chiedere la sostituzione del "Cadorna ucraino".

Il siluramento del ministro della Difesa ucraino Fedorov a metà luglio, da parte di Zelensky, ha scatenato inedite proteste di piazza a Kiev e in altre città ucraine. I manifestanti (tra cui anche veterani, mutilati di guerra e invalidi) chiedevano a gran voce la rimozione di Syrskyi, accusato di dottrine militari che puntano sul sacrificio estremo pur di attaccare a oltranza e di non arretrare. Sotto la pressione dell'opinione pubblica Zelenskyy ha deciso per il "reset" totale dei vertici militari . La nomina del generale Drapatyi — considerato un generale più giovane, innovativo e vicino alle esigenze delle truppe — punta proprio a scardinare quella rigidità gestionale di Syrskyi che aveva alimentato la narrazione di avanzate ucraine essenzialmente mediatiche e distanti dalla dura realtà del fronte. Quelli che erano contrattacchi (ollenuti mandando allo sbaraglio reparti punitivi) venivano contrabbandati per controffensive vittoriose che stavano rovesciando le sorti della guerra.

dal generale Syrskyi) di non far arretrare le truppe per non dare a livello internazionale l'impressione di perdere terreno, ha provocato l'accerchiamento di reparti avanzati e varie sacche di militari semiaccerchiati (non ricevono l'ordine di arretrare), che quindi devono cavarsela da soli, senza acqua, senza soccorsi sanitari e senza rifornimenti. Tutto questo sta emergendo un po' alla volta con inchieste e con denunce che provengono dai familiari dei militari quando non ricevono più notizie dei loro cari al fronte. Il dato reale e innegabile è invece che la pressione militare russa resta costante e asfissiante nelle regioni del Donbass, dove Mosca prosegue una lenta ma implacabile avanzata. In questo scenario, diversi reparti avanzati ucraini si trovano pericolosamente isolati o del tutto privi dei rifornimenti logistici più elementari , una crisi aggravata dall'estremo logoramento fisico e psicologico dei soldati a causa di lunghi mesi in prima linea senza adeguate rotazioni. La logica di Zelensky (fedelmente attuatadi non far arretrare le truppe per non dare a livello internazionale l'impressione di perdere terreno, ha provocato l'accerchiamento di reparti avanzati e varie sacche di militari semiaccerchiati (non ricevono l'ordine di arretrare), che quindi devono cavarsela da soli, senza acqua, senza soccorsi sanitari e senza rifornimenti. Tutto questo sta emergendo un po' alla volta con inchieste e con denunce che provengono dai familiari dei militari quando non ricevono più notizie dei loro cari al fronte.

L'offensiva ucraina con missili e droni contro il territorio russo

A complicare il quadro comunicativo si aggiunge l'intensificarsi della guerra simmetrica a lungo raggio, che vede l'Ucraina portare attacchi sempre più in profondità, fino a Mosca e oltre. Questi attacchi, inediti per quantità e raggio di penetrazione, sono in grado di cambiare la guerra? Qui i pareri degli analisti sono discordi.

50-58 dollari al tonnellato secondo le stime del settore, arrivando fino a 50–70 euro per tonnellata nei periodi più critici. Cosa accade? Le vie terrestri e fluviali riescono a coprire al massimo il 50% del volume normalmente gestito dai porti marittimi. [1] La merce resta intrappolata nel paese, facendo crollare i prezzi interni alla produzione di circa il 30%. [1] Le perdite dirette per il comparto agricolo ucraino legate a questa crisi logistica sono stimate tra 1,5 e 3 miliardi di dollari. [1] Su YouTube c’è un'intervista del 30 luglio 2026 al noto politologo John Mearsheimer . Egli spiega che, in risposta agli attacchi ucraini in profondità nel territorio russo (supportati dalla NATO, tramite il centro JATEC ), la Russia ha reagito colpendo tutti i porti ucraini sul Mar Nero. Questo ha trasformato l'Ucraina in uno stato senza sbocco sul mare, una situazione definita "disastrosa" poiché, storicamente, circa il 70% delle esportazioni totali e il 90% di quelle agricole passavano per Odessa. Adesso Kiev dovrà riconfigurare tutta la logistica delle esportazioni, orientandosi verso le ferrovie o il trasporto fluviale (Danubio). Il passaggio a rotte alternative via terra, ferrovia o attraverso i porti fluviali del Danubio fa impennare le spese di trasporto di circasecondo le stime del settore, arrivando fino aper tonnellata nei periodi più critici. Cosa accade?

Da qui il pessimismo di Mearsheimer che vede negli attacchi ucraini dentro la Russia delle azioni tatticamente riuscite ma strategicamente prive della capacità di cambiare il corso della guerra.

La visione tattica dell'Ucraina e quella strategica della Russia

Nonostante l'aumento esponenziale di attacchi ucraini con droni e missili nel cuore della Russia – volti a colpire raffinerie, depositi di carburante e snodi logistici nelle retrovie di Mosca – questa campagna non riesce a modificare i rapporti di forza sul campo di battaglia. I raid in profondità erodono certamente le risorse economiche russe e costringono il Cremlino a riorganizzare la difesa interna, ma non risolvono la disparità numerica e di fuoco lungo la linea del fronte. La Russia possiede una massa critica tale, in termini di riservisti e catene di montaggio industriali, da assorbire i danni infrastrutturali senza dover rallentare le operazioni offensive nel Donbass. I successi tecnologici di Kiev nei cieli russi, pur avendo un forte impatto psicologico e d'immagine, rimangono scollegati dalla dura realtà dei combattimenti di terra, dove la carenza di truppe ucraine e di artiglieria pesante nei punti chiave (per non parlare delle temibili bombe plananti russe che possono arrivare anche a tre tonnellate l'una) continua a premiare la spinta logorante e devastante dell'esercito di Mosca.

Disertori e renitenti in Ucraina

A drenare ulteriormente le capacità operative delle forze armate ucraine concorre una gravissima ed evidente crisi di personale legata ai fenomeni delle diserzioni, dell'allontanamento non autorizzato del posto e della renitenza alla leva. L'andamento di questo fenomeno fotografa fedelmente il progressivo logoramento del morale collettivo ucraino nel corso del conflitto.

Nel 2022, la spinta patriottica iniziale e l'afflusso massiccio di volontari hanno contenuto il problema ai minimi storici, registrando numeri ridotti di inchieste ufficiali per reati militari. La situazione ha iniziato a incrinarsi sensibilmente nel 2023, anno in cui la fallita controffensiva estiva e la prospettiva di una guerra a lungo termine hanno provocato un iniziale balzo delle fughe, mentre le inchieste giornalistiche internazionali della BBC svelavano come circa 20.000 uomini fossero già fuggiti illegalmente all'estero attraverso i confini occidentali pur di evitare la cartolina di precetto.

La vera svolta critica si è consumata nel biennio successivo: nel corso del 2024 i casi di allontanamento ingiustificato (AWOL) e diserzione sono letteralmente esplosi a causa della stanchezza dei reparti. La tendenza ha subito una drammatica accelerazione nel 2025, anno in cui le procure militari ucraine si sono trovate sommerse dalle denunce, registrando picchi allarmanti nei mesi autunnali, con il solo mese di ottobre che ha toccato il record di oltre 21.600 nuovi procedimenti aperti.

All'inizio del 2026, il Ministro della Difesa ucraino Mykhailo Fedorov (poi licenziato da Zelensky) ha ufficialmente quantificato la portata sistemica del fenomeno davanti al Parlamento, certificando che circa 200.000 soldati risultavano irreperibili o avevano abbandonato i propri reparti dall'inizio dell'invasione, mentre la quota di cittadini ucraini che eludono a vario titolo le procedure di leva sul territorio nazionale ha sfiorato la cifra record di 2 milioni di renitenti .

Sul piano legislativo, il codice penale ucraino punisce severamente queste condotte, distinguendo tra l'allontanamento ingiustificato e temporaneo (Articolo 407), sanzionato con pene dai 5 ai 10 anni di reclusione, e la diserzione conclamata con l'intento di non tornare più (Articolo 408), che comporta condanne fino a 12 anni di carcere. Di fronte a numeri così imponenti e all'urgente necessità di arginare l'emorragia di effettivi, il governo ha dovuto varare misure di emergenza. La Verkhovna Rada ha infatti introdotto speciali finestre di amnistia temporanea, estese fino alla metà del 2026 dal Ministero della Difesa, che consentono ai soldati fuggiti per la prima volta di rientrare spontaneamente nei ranghi ed evitare il processo penale, offrendo loro persino il ripristino immediato della paga e il diritto di scegliere una brigata differente da quella originaria.

Per colmare questi vuoti drammatici nei reparti d'assalto, le autorità di Kiev hanno radicalmente modificato le strategie di reclutamento, intensificando sia i metodi di arruolamento coatto (la cosiddetta "busification") sul territorio nazionale sia le pressioni legali all'estero. All'interno dei confini ucraini, l'abbassamento dell'età di mobilitazione a 25 anni e l'introduzione di registri digitali centralizzati hanno spinto i Centri di Reclutamento Territoriale (TCC) ad attuare una vera e propria mobilitazione forzata su larga scala. Gli agenti del TCC conducono raid quotidiani e massicci nei luoghi pubblici, bloccando gli accessi a stazioni metropolitane, centri commerciali, palestre e concerti per identificare e prelevare sul posto gli uomini in età di leva, un'operazione spesso supportata da posti di blocco stradali per intercettare i conducenti di auto e mezzi pubblici.

Sul fronte internazionale, Kiev ha aumentato la pressione diplomatica sui paesi dell'Unione Europea per localizzare i rifugiati in età militare, limitando l'erogazione dei servizi consolari e il rinnovo dei passaporti all'estero per costringere i cittadini a rientrare. In parallelo, il governo ha potenziato i programmi di arruolamento su base volontaria oltre i confini patriottici, affidandosi alla creazione della "Legione Ucraina" in territorio polacco per addestrare ed equipaggiare i residenti all'estero prima del loro invio al fronte. Questa combinazione di coercizione stradale interna e restrizioni burocratiche esterne evidenzia lo sforzo estremo delle istituzioni per alimentare le linee di difesa e contrastare l'esaurimento del potenziale umano.