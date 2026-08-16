L'arma segreta di Wiesbaden: come la pianificazione NATO esce dall'ombra nella guerra in Ucraina

Albert, pacifist bulletin Autore: Natangelo Fonte: PeaceLink

Dietro lo sforzo bellico ucraino si nasconde un'architettura di comando che per mesi ha operato nel più stretto riserbo dal cuore dell'Europa. La conferma è arrivata lo scorso anno dall'ex comandante in capo delle Forze Armate ucraine, Valerii Zaluzhny, che ha definito la base NATO di Wiesbaden in Germania una vera e propria "arma segreta" per la pianificazione delle operazioni militari.

Lo scoop sulla "Task Force Dragon"

Tutto è partito da un'inchiesta del New York Times, che nel 2025 ha squarciato il velo sulle operazioni coperte statunitensi e britanniche in Germania. Secondo le rivelazioni, a Wiesbaden operava personale di intelligence d'élite sotto il nome in codice di "Task Force Dragon". Il loro compito andava ben oltre la logistica: ufficiali americani e ucraini selezionavano congiuntamente i bersagli da colpire, analizzando immagini satellitari per fornire coordinate esatte in tempo reale. Di fronte alle prove, Zaluzhny ha ammesso apertamente che la struttura – nata a Stoccarda nell'aprile 2022 e poi trasferita a Wiesbaden – era stata il quartier generale operativo essenziale per la guerra.

Caduto il velo dell'ipocrisia: dalla segretezza alla pianificazione ufficiale

Ciò che prima veniva fatto di nascosto è oggi diventato pubblico e istituzionalizzato, segnando un passaggio di grande importanza e di estrema gravità politica. All'inizio del conflitto, la segretezza di centri come Wiesbaden rispondeva a un preciso motivo strategico e diplomatico: evitare che il coinvolgimento della NATO apparisse eccessivo o diretto, mantenendo valida la narrazione ufficiale secondo cui l'Occidente si limitava a "fornire soltanto le armi" a un paese aggredito.

Oggi quel velo di ipocrisia è definitivamente caduto. La base segreta è stata assorbita dal nuovo comando ufficiale NSATU (NATO Security Assistance and Training for Ukraine). Non ci si nasconde più: dalla cooperazione clandestina si è passati a una pianificazione integrata, intenzionale ed esplicita delle azioni militari all'interno di sedi trasparenti e ufficiali dell'Alleanza Atlantica. Un salto di qualità che trasforma la cobelligeranza di fatto in una scelta strutturale e rivendicata.

Il filo rosso che porta a JATEC

Questo passaggio si salda direttamente con le dinamiche di militarizzazione documentate da PeaceLink. Negli ultimi approfondimenti dedicati alla nascita del JATEC (Joint Analysis, Training and Education Centre) a Bydgoszcz, in Polonia — la prima organizzazione formale congiunta NATO-Ucraina —, abbiamo raccontato come il conflitto sia diventato un vero e proprio laboratorio per testare tattiche, droni e sistemi di guerra elettronica sul campo.

Dalla "regia ombra" di Wiesbaden ai nuovi centri ufficiali in Polonia, la linea di demarcazione tra assistenza e partecipazione diretta si è assottigliata parecchio. Il trend è quello di azzerare la linea di demarcazione appena l'opinione pubblica e la politica si sarà abituata al rischio elevatissimo che, come sonnambuli sul precipizio, stiamo correndo. Quella che Zaluzhny chiamava un'arma segreta ha fatto da apripista a un'integrazione definitiva, che PeaceLink continuerà a monitorare per denunciarne i rischi di escalation che possono portarci come sonnambuli sull'orlo della guerra nucleare. Una eventualità che gli scienziati percepiscono nettamente, a differenza dell'opinione pubblica poco informata e poco consapevole di queste dinamiche tenute segrete fini allo scorso anno e che oggi emergono senza generare grande clamore.