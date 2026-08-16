L'arma segreta di Wiesbaden: come la pianificazione NATO esce dall'ombra nella guerra in Ucraina
Dietro lo sforzo bellico ucraino si nasconde un'architettura di comando che per mesi ha operato nel più stretto riserbo dal cuore dell'Europa. La conferma è arrivata lo scorso anno dall'ex comandante in capo delle Forze Armate ucraine, Valerii Zaluzhny, che ha definito la base NATO di Wiesbaden in Germania una vera e propria "arma segreta" per la pianificazione delle operazioni militari.
Lo scoop sulla "Task Force Dragon"
Tutto è partito da un'inchiesta del New York Times, che nel 2025 ha squarciato il velo sulle operazioni coperte statunitensi e britanniche in Germania. Secondo le rivelazioni, a Wiesbaden operava personale di intelligence d'élite sotto il nome in codice di "Task Force Dragon". Il loro compito andava ben oltre la logistica: ufficiali americani e ucraini selezionavano congiuntamente i bersagli da colpire, analizzando immagini satellitari per fornire coordinate esatte in tempo reale. Di fronte alle prove, Zaluzhny ha ammesso apertamente che la struttura – nata a Stoccarda nell'aprile 2022 e poi trasferita a Wiesbaden – era stata il quartier generale operativo essenziale per la guerra.
Caduto il velo dell'ipocrisia: dalla segretezza alla pianificazione ufficiale
Ciò che prima veniva fatto di nascosto è oggi diventato pubblico e istituzionalizzato, segnando un passaggio di grande importanza e di estrema gravità politica. All'inizio del conflitto, la segretezza di centri come Wiesbaden rispondeva a un preciso motivo strategico e diplomatico: evitare che il coinvolgimento della NATO apparisse eccessivo o diretto, mantenendo valida la narrazione ufficiale secondo cui l'Occidente si limitava a "fornire soltanto le armi" a un paese aggredito.
Oggi quel velo di ipocrisia è definitivamente caduto. La base segreta è stata assorbita dal nuovo comando ufficiale NSATU (NATO Security Assistance and Training for Ukraine). Non ci si nasconde più: dalla cooperazione clandestina si è passati a una pianificazione integrata, intenzionale ed esplicita delle azioni militari all'interno di sedi trasparenti e ufficiali dell'Alleanza Atlantica. Un salto di qualità che trasforma la cobelligeranza di fatto in una scelta strutturale e rivendicata.
Il filo rosso che porta a JATEC
Questo passaggio si salda direttamente con le dinamiche di militarizzazione documentate da PeaceLink. Negli ultimi approfondimenti dedicati alla nascita del JATEC (Joint Analysis, Training and Education Centre) a Bydgoszcz, in Polonia — la prima organizzazione formale congiunta NATO-Ucraina —, abbiamo raccontato come il conflitto sia diventato un vero e proprio laboratorio per testare tattiche, droni e sistemi di guerra elettronica sul campo.
Dalla "regia ombra" di Wiesbaden ai nuovi centri ufficiali in Polonia, la linea di demarcazione tra assistenza e partecipazione diretta si è assottigliata parecchio. Il trend è quello di azzerare la linea di demarcazione appena l'opinione pubblica e la politica si sarà abituata al rischio elevatissimo che, come sonnambuli sul precipizio, stiamo correndo. Quella che Zaluzhny chiamava un'arma segreta ha fatto da apripista a un'integrazione definitiva, che PeaceLink continuerà a monitorare per denunciarne i rischi di escalation che possono portarci come sonnambuli sull'orlo della guerra nucleare. Una eventualità che gli scienziati percepiscono nettamente, a differenza dell'opinione pubblica poco informata e poco consapevole di queste dinamiche tenute segrete fini allo scorso anno e che oggi emergono senza generare grande clamore.
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