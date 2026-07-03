Scheda tematica
PeaceLink
PeaceLink è un'associazione eco-pacifista italiana nata nel 1991, pioniera nell'uso della telematica per il giornalismo partecipativo e l'attivismo. L'organizzazione promuove la cultura della pace, i diritti umani, il disarmo e la tutela dell'ambiente, unendo l'impegno sociale alle nuove tecnologie.
3 luglio 2026
Redazione PeaceLink
PeaceLink è una rete di volontariato eco-pacifista e telematica nata in Italia nel 1991. Promuove la cultura della pace, i diritti umani, il disarmo e la tutela ambientale attraverso il giornalismo partecipativo, l'educazione civica e l'analisi dei dati. Pur essendo un'associazione nazionale, è molto radicata a Taranto, dove si batte contro l'inquinamento industriale.
Cosa fa
- Media-attivismo: offre un'alternativa all'informazione dei grandi media, dando voce a chi non ha voce e verificando le fonti contro la propaganda e la manipolazione delle notizie.
- Impegno eco-pacifista: sostiene che la lotta per l'ambiente e quella per la pace siano profondamente connesse.
- Innovazione civica: utilizza attivamente le nuove tecnologie e l'Intelligenza Artificiale per l'analisi dei dati e la mobilitazione sociale.
- Risorse educative: organizza le informazioni per fornire un supporto a insegnanti ed educatori fornendo schede operative e una vasta storia della pace e della nonviolenza.
Dati e informazioni chiave
- Natura: associazione apartitica, senza fini di lucro, gestita interamente da volontari.
- Strumenti: offre una piattaforma di condivisione e database aperti (come i PeaceData) su conflitti, armamenti e inquinamento industriale.
- Rete: supporta le realtà ecopacifiste pacifiste e le iniziative culturali tramite un calendario online integrato con mappe digitali e database condivisi.
Parole chiave: peacelink
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