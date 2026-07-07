La nostra sfida nonviolenta al nuovo potere digitale
Sette tesi su innovazione, utopia e creatività
Possiamo rimanere a guardare impauriti l'impetuosa crescita dell'Intelligenza Artificiale. Ma possiamo anche studiare le grandi opportunità di innovazione. E andare controcorrente, formando competenze digitali per i movimenti di cittadinanza attiva e di partecipazione sociale
7 luglio 2026
Consiglio Direttivo dell'Associazione PeaceLink
- Si apre una nuova fase per PeaceLink. Viviamo un'impetuosa accelerazione dell'innovazione digitale. È una rivoluzione mai vista prima. Siamo entrati nell'era dell'Intelligenza Artificiale. Sembrava all’inizio che fossimo in una fase sperimentale. Ora ci siamo dentro fino al collo. Sta cambiando i rapporti di potere. Sta già creando nuove disuguaglianze e nuove forme di controllo. Genera una straordinaria potenza che inebria le menti ma che i signori della guerra stanno già usando a loro vantaggio. Nulla sarà più come prima. Inizia una nuova fase della storia per l'umanità.
- La rivoluzione telematica, che trenta anni fa vedevamo come una grande opportunità per la pace, si sta trasformando in un campo di battaglia. Gli apparati militari stanno sfruttando le enormi opportunità dell'Intelligenza Artificiale per creare algoritmi di controllo, distruzione e morte. Possiamo rimanere a guardare impauriti questa involuzione. Ma possiamo anche studiare le grandi opportunità di innovazione, che l'industria bellica sta sfruttando a piene mani, per tentare di fare l'opposto, per mettere la potenza delle nuove tecnologie digitali al servizio della pace.
- La nostra resistenza oggi si chiama utopia. Un'utopia concreta. Un'idea che fa appello alla creatività che ognuno di noi può coltivare ed esprimere. Abbiamo oggi nelle nostre mani il potere di conoscere, progettare e costruire alternative concrete.
- La nuova fase di PeaceLink si basa su una sfida importante e difficile, quella di progettare e sperimentare nuove alternative digitali, concrete ed efficaci, al servizio del mediattivismo e della pace. Vogliamo poter connettere le intelligenze dei cittadini e la loro voglia di cambiamento. Vogliamo promuovere competenze di cittadinanza e un empowerment innovativo che sfrutti la nostra piattaforma noprofit di servizi digitali, un ecosistema comunicativo gestito dai cittadini e alimentato dai cittadini. Vogliamo dare maggiore visibilità ed efficacia comunicativa alle attività per la pace, l'ambiente e la solidarietà. È su questa linea strategica che PeaceLink si sta riconfigurando.
- Stiamo studiando come sfruttare la potenza dell'innovazione per formare nuove competenze e promuovere utopie concrete basate sulla creatività digitale. Utopie che amplifichino la partecipazione e il coinvolgimento attivo. Utopie che creino reti di solidarietà. Utopie che si facciano progetto e incidano con efficacia sui territori. Utopie che generino speranza e coinvolgimento senza perdere di concretezza e di puntualità.
- L'assemblea dei soci di PeaceLink ha eletto il nuovo consiglio direttivo per preparare un piano di lavoro. Nelle prossime settimane daremo notizia dei prossimi step di questo percorso. Abbiamo bisogno di tecnici, volontari e giovani pieni di entusiasmo. Se tu che ci leggi senti di poter dare un contributo di idee e competenze puoi scriverci a info@peacelink.it
- Possiamo scegliere se considerarci dei brontoloni sconfitti e rassegnati o se creare comunità di progettualità civile sui territori. Se quest'ultima è la tua scelta contattaci.
La nostra è una sfida al potere. E insieme possiamo fare cose straordinarie.
Il Consiglio Direttivo di PeaceLink
Giacomo Alessandroni
Adriana De Mitri
Carlo Gubitosa
Francesco Iannuzzelli
Alessandro Marescotti
Ida Merello
Domenico Palermo
Parole chiave: peacelink, mediattivismo, utopia, utopie concrete, comunità di resistenza, intelligenza artificiale per la pace, competenze di cittadinanza, omnicrazia
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