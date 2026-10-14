L'uomo che salvò il mondo dall'apocalisse nucleare: la storia di Stanislav Petrov

Quella notte Petrov si trovava di turno come ufficiale in capo di un bunker segreto a sud di Mosca. Poco dopo la mezzanotte le sirene iniziarono a suonare e il computer centrale indicò che gli Stati Uniti avevano lanciato un missile balistico intercontinentale verso l'Unione Sovietica.

Il 26 settembre 1983 l'ufficiale sovietico Stanislav Evgrafovič Petrov prese una decisione che evitò lo scoppio di una guerra nucleare totale tra Unione Sovietica e Stati Uniti. In uno dei momenti più tesi della Guerra Fredda, il tenente colonnello Petrov scelse di disobbedire ai protocolli militari, affidandosi al proprio intuito e salvando l'umanità dall'autodistruzione.

Nell'autunno di quell'anno la tensione tra le due superpotenze era ai massimi storici. Gli Stati Uniti stavano installando i missili balistici Pershing II in Europa occidentale e solo tre settimane prima la contraerea sovietica aveva abbattuto un aereo di linea coreano con duecentosessantanove civili a bordo, scatenando una dura crisi diplomatica. La leadership del Cremlino, guidata da Jurij Andropov, temeva sinceramente un attacco nucleare a sorpresa da parte della Nato.

Quella notte Petrov si trovava di turno come ufficiale in capo al centro di comando Serpuchov 15, un bunker segreto a sud di Mosca incaricato di monitorare i satelliti di prima allerta della rete Oko. Poco dopo la mezzanotte le sirene iniziarono a suonare e il computer centrale indicò che gli Stati Uniti avevano lanciato un missile balistico intercontinentale verso l'Unione Sovietica. Nei minuti successivi il sistema segnalò altri quattro missili in viaggio, mostrando sullo schermo la parola rossa attacco. La procedura militare sovietica prevedeva una segnalazione immediata ai vertici politici e militari per attivare la ritorsione nucleare automatica o semiautomatica.

Nonostante la pressione psicologica devastante, Petrov decise di classificare la segnalazione come un falso allarme e riferì ai suoi superiori un semplice malfunzionamento del sistema. La sua decisione si basò su alcune valutazioni logiche. Innanzitutto un vero attacco nucleare preventivo statunitense sarebbe stato massiccio, con centinaia di missili per distruggere l'arsenale nemico, e non limitato a soli cinque vettori. Inoltre Petrov non si fidava ciecamente del neonato sistema satellitare sovietico, che reputava ancora troppo suscettibile di errori, e i radar di terra non mostravano ancora l'orizzonte dei missili in avvicinamento. Se Petrov avesse inoltrato l'allarme come attacco effettivo, i leader sovietici avrebbero quasi certamente ordinato il lancio dei loro missili, scatenando l'olocausto nucleare.

Successivamente si scoprì che il sistema satellitare era stato ingannato da un raro fenomeno ottico, ovvero il riflesso della luce solare sulle nubi ad alta quota, scambiato dai sensori per la scia termica di missili in partenza. Petrov non venne né premiato per aver violato le procedure, né punito, poiché l'errore del sistema avrebbe umiliato i progettisti militari. La vicenda venne secretata, l'ufficiale lasciò l'esercito poco dopo e visse gran parte della sua vita in povertà in una cittadina vicino Mosca. La storia venne alla luce solo nel millenovecentonovantotto grazie alle memorie del generale Jurij Votincev. Negli anni successivi Petrov ricevette diversi riconoscimenti internazionali, tra cui il World Citizen Award alle Nazioni Unite, prima di scomparire nel settembre duemiladiciassette a settantasette anni.

La storia di Stanislav Petrov è un monito permanente e di drammatica attualità per i movimenti pacifisti e per l'intera umanità. Dimostra che il mito dell'infallibilità tecnologica è pericoloso, poiché i sistemi di difesa basati su algoritmi e automazione rimangono fallibili, e il rischio di una guerra nucleare per errore tecnico o informatico è reale ancora oggi. Petrov ha dimostrato che l'obbedienza cieca può portare alla distruzione e che la responsabilità individuale dell'essere umano deve sempre prevalere sulle logiche di guerra. Questo evento evidenzia come l'unico modo sicuro per prevenire l'apocalisse nucleare non sia il perfezionamento dei sistemi di allerta, ma la totale eliminazione delle testate atomiche dal pianeta.