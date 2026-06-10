Sparta e Atene

Sparta è presentata come un “esperimento storico” del militarismo al potere: assenza di arte e cultura, poesia di Tirteo che esalta la morte in battaglia, terrore sugli schiavi (iloti) con la krypteia (caccia notturna agli iloti).

è presentata come un “esperimento storico” del militarismo al potere: assenza di arte e cultura, poesia di che esalta la morte in battaglia, terrore sugli schiavi (iloti) con la krypteia (caccia notturna agli iloti). Atene introdusse la democrazia come metodo di risoluzione nonviolenta dei conflitti interni (Solone, Clistene), ma era fondata sulla schiavitù (400.000 schiavi su 500.000 abitanti) e praticava un imperialismo spietato. Il celebre Dialogo dei Meli (Tucidide) mostra gli ateniesi che impongono la legge del più forte e massacrano i pacifici abitanti dell’isola di Melo (416 a.C.).





La letteratura greca e la pace



Il libro cita Esiodo (pagò per le sue esortazioni alla pace e alla giustizia) e Cassandra (che suggerisce la pace a Priamo e viene giudicata traditrice). Nell’Iliade di Omero, il dialogo tra Ettore e Andromaca rappresenta il conflitto tra l’etica del guerriero (morire per la patria) e il desiderio di pace della donna e della famiglia. Nel libro si sottolinea come già nell’epica si strutturi una “morale del guerriero” associata alla libertà, che durerà nei secoli.



Tragedia greca



Nelle Troiane di Euripide (415 a.C.), Andromaca assiste alla fine della guerra e al sacrificio del figlio Astianatte. Nel libro si cita lo studioso Rush Rehm: la tragedia greca presenta spesso il punto di vista delle vittime (donne, prigioniere, schiave) e costituisce una “critica interna” al militarismo ateniese. Anche nell’Aiace di Sofocle i marinai maledicono l’inventore della guerra e desiderano tornare a casa.



Aristofane: il teatro per la pace



Nella storia della pace si dedica spazio a Lisistrata (411 a.C.), dove le donne ateniesi e spartane proclamano uno sciopero del sesso per costringere gli uomini alla pace, e a La Pace (421 a.C.), dove il contadino Trigeo libera la Pace sepolta in una grotta. Nel libro si evidenzia come Aristofane, pur essendo un conservatore in politica, abbia usato il teatro come strumento di pace, mettendo in ridicolo i generali e i politici guerrafondai. Piccola curiosità: nel 1927 un gruppo teatrale antifascista rappresentò Lisistrata di fronte a Mussolini, che non conosceva il contenuto pacifista dell'opera.



Le Olimpiadi e la tregua sacra



Le Olimpiadi nacquero nel 776 a.C. con carattere sacro. La tregua olimpica (ekecheiria, “alzate le mani”) implicava la cessazione delle ostilità militari e la sospensione delle azioni legali e delle condanne a morte. Era un’anticipazione del diritto internazionale finalizzato alla pace.



