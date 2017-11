Giovedì 16 novembre alle ore 17 comincia a Taranto un corso di cittadinanza attiva.

"A scuola di cittadinanza attiva" Autore: Daniele Marescotti Chiudi

La sede del corso è la Parrocchia San Pasquale dei Frati Minori in Via Pitagora 32 a Taranto.Il primo incontro partirà con la presentazione del libro "A scuola di cittadinanza attiva", scritto da Daniele Marescotti.L'iniziativa ha il patrocinio del Centro Servizi per il volontariato ed è promossa, oltre che dai frati francescani, anche da Wwf, Genitori Tarantini, Tutta mia la città e PeaceLink.Gli incontri saranno sei e si terranno di giovedì. Di qui il titolo "I giovedì della cittadinanza attiva".Queste sono le date e le tematiche degli incontri:- giovedì 16 novembre 2017Presentazione del libro "A scuola di cittadinanza attiva"- giovedì 23 novembre 2017 Come si scrive un libro e come si realizza un dossier- giovedì 7 dicembre 2017 Come si crea un sito web- giovedì 14 dicembre 2017 Il giornalismo partecipativo: cos'è e come si promuove- giovedì 11 gennaio 2018 Monitoraggio ambientale e citizen science- giovedì 18 gennaio 2018 I diritti dei cittadini attiviAlla fine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. La registrazione al corso si effettua sul sito www.cittadinanza.cloud mentre la condivisione dei materiali di studio avviene nella piattaforma didattica www.easyclass.com su cui i corsisti potranno leggere i testi in forma di files e seguire a distanza il corso.Il corso punta a sviluppare competenze nei seguenti aspetti della cittadinanza attiva:cittadinanza digitalecittadinanza scientificacittadinanza europeacittadinanza economicacittadinanza globaleIl coordinamento tecnico del corso è affidato alla cooperativa EuThink.Il corso è gratuito.