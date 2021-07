Webinar di formazione per Kurdistan Save the Children e Chatr Center

Gulala Salih (Profuga curda, in Italia dal 1999. Attivista per la pace e i diritti delle donne e dei bambini)

Offerto dal Centro Internazionale Loris Malaguzzi un corso online in diretta per le associazioni di solidarietà ai bambini curdi

"Senza valigia e senza mezzi di trasporto" le nostre educatrici hanno "viaggiato" in Italia - a Reggio Emilia - al Centro Malaguzzi, conosciuto internazionalmente per il metodo d'eccellenza di educazione, crescita e metodo pedagogico. Hanno viaggiato insieme a centinaia di loro colleghi in tutto il mondo - Europa, America e Asia - in diretta webinar. I miei complimenti per le organizzatrici e relatrici che hanno tenuto il meeting in modo molto chiaro ed efficace!

Le nostre educatrici quattro anni fa e dopo un lungo lavoro e impegno, sono state però bloccate dalla guerra dell’ISIS e poi dall’emergenza Covid che hanno impedito finora la loro partecipazione diretta alla formazione a Reggio. Ma finalmente e per la prima volta hanno avuto la possibilità di partecipare alla formazione ed approccio Malaguzzi, un metodo senza dubbio che inciderà profondamente nello sviluppo e la crescita dei nostri bambini e nel loro approccio al mondo.

Siamo arrivate alla realizzazione di una cooperazione e la partecipazione dei nostri educatori a questa preziosa formazione solo grazie al lavoro di collaborazione di una squadra, con sensibilità e fiducia nei principi e nelle relazioni umane, grazie all’amica Fiorella Ferrarini e a tutte le persone che ho conosciuto e contattato dal centro Malaguzzi: Emanuela e Vercalli, Sara Annigoni e tutto il loro staff. Grazie per la loro incredibile disponibilità e generosità per aver riservato sei posti alle nostre educatrici dell’associazione Kurdistan Save the Children e Chatr nella città di Suleymania e Kirkuk, con lo scopo di aggiornare e diffondere il metodo di Malaguzzi nelle scuole e nella fase della crescita ed educazione dei bambini curdi.

Questa possibilità offerta dal centro Malaguzzi, è un esempio concreto, leale, sincero e senza lucro di una vera collaborazione ed aiuto verso il prossimo. Questa cooperazione e questo gesto di solidarietà della fondazione Reggio Children-Centro Loris Malaguzzi e i suoi operatori verso le educatrici curde, hanno dimostrato e detto molto di più di quanto si potesse dire e pronunciare. Purtroppo spesso in qualsiasi situazione anche tragica, si fanno tante chiacchere e si usano tante belle parole... ma di concreto nulla.