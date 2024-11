Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne

Il 25 novembre si celebra la Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza sulle Donne ufficializzata dalle Nazioni Unite nel 1999. Ormai da tempo, i simboli contro la violenza sulle donne, sono le scarpe e panchine rosse.



Il 25 novembre, la comunità internazionale si unisce per denunciare e combattere la violenza di genere.

In Italia, come in altre parti del mondo, questa giornata rappresenta un momento di riflessione, sensibilizzazione e mobilitazione.

Eventi principali in Italia

Milano : La città ospiterà una serie di iniziative , tra cui una proiezione speciale del documentario "Il popolo delle donne" presso il Palazzo di Giustizia, seguita da una tavola rotonda. Inoltre, il Teatro Carcano presenterà eventi come "Uomini si diventa – Nella mente di un femminicida", mentre la Biblioteca Sormani allestirà una mostra fotografica intitolata "Tanto a me non capita", che esplora le forme di violenza psicologica.

Roma : Al Teatro dei Castelli Romani andrà in scena il DocuTeatro Suad, che affronta la violenza di genere attraverso la storia di una donna punita dalla sua famiglia. Questo spettacolo è ispirato a un libro autobiografico e include elementi poetici per amplificare il messaggio.

Firenze : Si concluderà il Festival di Cinema e Donne, con eventi dedicati alla violenza sulle donne, inclusi incontri con autrici e presentazioni di opere significative.

Brescia : La Loggia del Municipio sarà illuminata di rosso in memoria delle vittime di femminicidio, e si svolgerà un flash mob organizzato dagli studenti per sensibilizzare sulla questione .

La Spezia: È previsto un percorso in rosa che culminerà in un convegno dal titolo "Spezza il silenzio", dove si discuterà della violenza contro le donne con la partecipazione di scrittori e artisti.

Ecco un elenco di siti e organizzazioni dedicate ai diritti delle donne, utili per chi cerca supporto, informazioni o desidera impegnarsi attivamente in questa causa:

Casa Internazionale delle Donne

Offre accoglienza, sostegno psicologico e supporto legale per donne in difficoltà e vittime di violenza.

D.i.Re - Donne in Rete contro la violenza

Rete nazionale di centri antiviolenza gestiti da associazioni di donne, focalizzata sulla violenza maschile contro le donne.

Differenza Donna ONG

Associazione che lavora per combattere la violenza di genere e promuovere l'autonomia delle donne.

AssoLei

Promuove la cultura della solidarietà e tutela i diritti delle donne, affrontando anche discriminazioni di genere e molestie nel lavoro.

La Stanza di Eva Onlus

Spazio dedicato alla prevenzione della violenza contro le donne e all'assistenza alle vittime.

Centro Documentazione Internazionale Alma Sabatini

Promuove studi e ricerche sul linguaggio non sessista e la produzione culturale femminile.

ADB - Associazione Donne Brasiliane in Italia

Si occupa della tutela dei diritti delle donne e dei bambini immigrati, offrendo supporto psicologico alle vittime di violenza.

Lesconfinate

Associazione culturale femminista che promuove eventi e attività a favore dei diritti delle donne.

Associazione culturale femminista che promuove eventi e attività a favore dei diritti delle donne.

Queste organizzazioni offrono risorse preziose per chi cerca aiuto o desidera contribuire alla lotta per i diritti delle donne.