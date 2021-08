La civiltà è liberarsi dalla follia della guerra

Diritto alla pace Chiudi

La liberazione per me non è soltanto la liberazione dall'oppressore, la liberazione da chi ha negato al nostro paese la libertà e la dignità per anni: credo che la vera liberazione sia la liberazione dalla guerra, la liberazione da questa follia che continua a portare gli esseri umani ad uccidersi a vicenda invece di pensare a come costruire una società solidale, una società giusta, una società in cui tutti possano avere diritto ad una vita dignitosa.