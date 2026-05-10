L'agente della CIA che finì in carcere perché raccontò la verità sulla tortura

La storia di John Kiriakou è una di quelle che dovremmo conoscere tutti perché ci ricorda che la verità, anche quando scomoda, ha sempre bisogno di qualcuno disposto a raccontarla.

"Sono in pace con la mia decisione. Qualcuno doveva fare un passo avanti". Con queste parole, John Kiriakou si presentava al carcere federale nel 2013, pronto a scontare 30 mesi di reclusione. Era l'unico uomo, in tutto l'apparato di intelligence statunitense, a pagare un prezzo per il programma di tortura della CIA.

La sua colpa? Aver detto pubblicamente ciò che molti sapevano ma nessuno osava confermare: gli Stati Uniti torturavano.





La scoperta dell'orrore

Nel 2002, Kiriakou era un uomo di successo. Capo delle operazioni antiterrorismo della CIA in Pakistan, parlava arabo, aveva lavorato in 72 paesi e ricevuto dieci Exceptional Performance Awards. Fu lui a guidare l'operazione che portò alla cattura di Abu Zubaydah, un alto funzionario di al-Qaeda. Un eroe, per l'America post-11 settembre.

Poi venne a sapere cosa era successo dopo la cattura.

Abu Zubaydah (1) era stato sottoposto al waterboarding — la simulazione dell'annegamento — 83 volte. Non 35 secondi, come inizialmente gli era stato riferito. Non una volta. Ottantatré. John Kiriakou talking on prison survival and whistleblowing at the Disruption Network Lab, Berlin, 2017 Autore: Wikipedia Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/73/John_Kiriakou_%26_Magnus_AG_%28CC_Thomas_Schmidt%29_at_Disruptionlab_Prisoners_of_Dissent_2017-05-12.jpg Chiudi

L'uomo che ruppe il silenzio sulla tortura della CIA

"Nel 1946, gli Stati Uniti giustiziarono soldati giapponesi che avevano sottoposto al waterboarding prigionieri americani. Nel 1968, un soldato americano fu condannato a 20 anni di lavori forzati per lo stesso reato", racconta oggi Kiriakou . "La legge non è mai cambiata. Allora com'è possibile che dal 2002 al 2005 la tortura fosse magicamente legale? Non lo era. Stavamo commettendo crimini contro l'umanità".

Nel dicembre 2007, Kiriakou parlò. Concesse un'intervista alla ABC News e confermò pubblicamente l'esistenza del programma di tortura della CIA . Raccontò del waterboarding, delle prigioni segrete, della "lista della morte" — un comitato del Consiglio di Sicurezza Nazionale che ogni martedì decide chi uccidere .

L'impatto fu devastante. Per l'amministrazione Bush, che aveva sempre negato. Per la CIA, che aveva vissuto nella segretezza. E per Kiriakou stesso.

"Non riuscivo a dormire la notte", confessa.

La punizione

La risposta del governo non si fece attendere. Nel 2012, Kiriakou fu arrestato con l'accusa di aver rivelato a un giornalista il nome di un agente segreto coinvolto nel programma di interrogatori . L'accusa iniziale era ai sensi dello Espionage Act — la stessa legge usata contro i whistleblower come Daniel Hale e Chelsea Manning — ma fu poi ridotta. Alla fine, Kiriakou si dichiarò colpevole di violazione dell'Intelligence Identities Protection Act, una legge che non produceva una condanna da 27 anni .

La pena: 30 mesi di prigione. (2)

Ma il messaggio era chiaro. Come lui stesso disse: "In verità, questa è la mia punizione per aver denunciato il programma di tortura illegale della CIA e per aver detto al pubblico che la tortura era la politica ufficiale del governo americano" .

Nessun altro, tra coloro che la tortura l'avevano ordinata o eseguita, andò mai in carcere.

Kiriakou invece è finito in carcere, ha perso il lavoro e anche il diritto alla pensione. Dovrà lavorare fino alla morte per potersi sostenere.