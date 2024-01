Dal libro "Le date del mare non finiscono"

La felicita', come mi e' capitato di sperimentarla, e' stato un vivere tra forme e colori che mi hanno comunicato costante meraviglia, con una storia che per un periodo mi ha permesso di legarmi ai luoghi.

Le onde, urtando le loro barriere, fanno una spuma che sembra fermarsi in aria per un istante infinito, come un fuoco artificiale; un attimo dopo e' schiuma, e ha ancora riflessi da neve. E' sempre un respiro, ma rumoroso, un fragore e un gorgoglio; un paio di gabbiani volteggia, incuranti del vento. Stiamo un paio d'ore ad ammirare.

Poi, ma controvoglia, dobbiamo andare.

Non c'è giorno, adesso, che mi perda il mare: che sia livido, o corrusco come il bronzo; che sia lattiginoso o argenteo come una notte sorpresa dal di'; che sia sereno come io mai sono o accavalli rabbie di schiuma.

Quando è sereno di luce tintinnano monete, mai le stesse, o chiacchierano ragazze. Mai le stesse.

I pescatori. Sono loro che meglio conoscono il tarantino, uno di quei dialetti che hanno mosso gli accademici di Baviera a difenderne con passione l'importanza contro chi li svalorizzava. Ma già da quando ero piccolo, ho visto bambini emarginati a scuola proprio perché lo parlavano. ...avrei incontrato concittadini con l'animo sgombro dalla polvere industriale... ...avrei verificato se davvero i tarantini sarebbero stati incapaci di inventare un futuro per la città...