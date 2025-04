Alex Zanotelli oggi sul palco a Roma

PeaceLink denuncia con forza questo crimine

È inaccettabile. Per il diritto internazionale umanitario, per la Convenzione di Ginevra, per la coscienza civile di chi ancora ritiene che esista una soglia oltre la quale l’orrore non possa essere normalizzato. Il targeting di ambulanze, anche solo in presenza di un dubbio, è un crimine.

30 marzo 2025 - Redazione PeaceLink