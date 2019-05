Iran: lettori avete ragione, giornali e Rai non sono credibili

Trump aveva chiesto al governo italiano tre cose: MUOS, F-35 e TAP

La base Usa di Niscemi, in Sicilia, non serve alla difesa del territorio italiano da attacchi esterni. Non è neppure una base della Nato. E' una base Usa solo per i mezzi militari americani. La polemica contro la Francia del M5s nasconde la sudditanza a Trump che riceve il via libera su tutto ciò che chiede sul territorio italiano, bombe atomiche incluse

22 gennaio 2019 - Alessandro Marescotti