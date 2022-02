Forum Ucraina: videoregistrazione del secondo webinar sulla crisi militare

La prima cosa da chiedere è di non vendere armi all'Ucraina e di non farla entrare nella Nato

I pacifisti dovrebbero dire no a un coinvolgimento militare della Nato. La crisi in Ucraina oggi è molto simile alla crisi di Cuba del 1962. Se ne può uscire con un atto di fiducia reciproca, smantellando le armi nucleari Usa in Europa in cambio di un impegno a garantire la sicurezza dell'Ucraina.

11 gennaio 2022 - Alessandro Marescotti