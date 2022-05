Lo sfondone di George W. Bush smaschera la guerra in Iraq e dà ragione a Assange

Si può vedere lo sfondone di Bush cliccando qui.

Per vedere invece l’intero servizio cliccare qui.

Bush condemns 'unjustified and brutal' invasion of Iraq, instead of Ukraine, in speech gaffe Autore: ABC-7 Eyewitness News Fonte: https://abc7.com/george-bush-ukraine-iraq-speech/11868697/ Chiudi

L’ex presidente George W. (“Dubja”) Bush si era rivolto mercoledì scorso, 18.5.2022, ad una platea di ammiratori riunitisi al Centro Studi a lui dedicato a Dallas, Texas, presso l’Università Metodista del Sud. Il tema del suo discorso era l’invasione dell’Ucraina da parte del presidente russo Vladimir Putin – un disastro che Bush ha attribuito al fatto che la Russia non ha il sistema di controlli e di contrappesi tra i vari poteri dello Stato che caratterizza il governo statunitense.

Invece in Russia, ha asserito Bush, un solo uomo comanda e, nel caso dell’Ucraina, “un solo uomo ha potuto scatenare in maniera ingiustificata e brutale l’invasione…”

… ora il lapsus...

“... dell’Iraq – voglio dire, dell’Ucraina.” Poi una piccola risata d’imbarazzo.

Ma non finisce qui. Bisogna osservare attentamente nel video il linguaggio del corpo successivo: i giornali italiani non ne hanno parlato, forse per non inferire. Notate i cenni del capo, prima a sinistra (accompagnato da un mezzo sorrisetto malizioso) e poi a destra, accompagnati da una leggera alzata di spalle e poi un inclinarsi in avanti come se Bush volesse scrollare qualcosa di dosso e passare all’attacco, mentre egli pronunciava queste parole:

“già, anche Iraq. In ogni modo…”

Questo insieme di esternazioni verbali e non verbali comunicano il seguente significato:

“Già, anche in Iraq – ma chi se ne importa (heh heh heh). Passiamo a altro.“ E i suoi ammiratori a ridacchiare con lui.

Chi se ne importa???

Fino ad oggi nell’Ucraina, secondo quanto afferma il governo di Kiev, sono morti circa 13.000 civili (invece sono 3.000 secondo l’ONU). Mentre in Iraq, l’invasione di Bush è costata la vita a ben 300.000 iracheni (anche 600.000: Lancet, Wikipedia), la stragrande maggioranza civili. Cioè, i civili iracheni morti sono fino a cento volte di più dei civili uccisi in Ucraina.

Oggi i nostri mass media, per battere i tamburi di guerra, amano descrivere Putin come “il nuovo Hitler”. Ma se i carri armati di Hitler sono arrivati fino all’Atlantico mentre quelli di Putin non sono arrivati neanche a Kiev, la porta accanto, di che cosa stiamo parlano? Macché Hitler! No, no, bisogna descrivere Putin semmai come “il nuovo Bush”, per ammissione (involontaria) dello stesso Dubya. Un “nuovo Bush”, però, che non inventa inesistenti “armi di distruzione di massa” per cercare di giustificare la sua invasione criminale (in fondo, i missili nucleare NATO sono una minaccia reale) e che semina 100 volte meno vittime.

Per esempio, nel loro assedio di Fallujah, una città irachena grande quanto la città ucraina di Mariupol recentemente messa sotto assedio dai russi, i marines statunitensi hanno stanato chi resisteva all’invasione USA utilizzando il vietatissimo fosforo bianco pleer bruciare gran parte della città, ancora abitata. In altre parole, i marines hanno bruciato vivi bambini, anziani, donne di ogni età, oltre ai resistenti. (Vedere il documentario sull’uso di fosforo bianco a Fallujah realizzato per RAI News24 da Sigfrido Ranucci e Maurizio Torrealta nel 2005 e che ne descrive tutto l’orrore.)

Ma evidentemente per Bush, quelle vite umane non avevano peso e continuano a non averne oggi. E si capisce perché: i fallujiani uccisi dai marines non erano belli e biondi sostenitori della NATO, come lo sono gli ucraini che Bush ha elogiato all’inizio del suo discorso mercoledì a Dallas. Erano di carnagione scura e anti NATO (o meglio, anti “Coalizione dei volonterosi”) – quindi è come se non esistessero. Non importa, pertanto, se il numero totale degli iracheni uccisi sotto Bush risulta 100 volte più grande del numero di ucraini morti finora sotto le bombe russe: cento volte zero rimane sempre zero.

E difatti, per i mass media all’epoca dell’invasione USA dell’Iraq, quei morti apparivano molto di rado sulle prime pagine o nei telegiornali. Le sofferenze che quell’invasione ha causato alle singole famiglie irachene non sembravano interessare gli editori, certamente non come interessano oggi le sorti delle singole famiglie ucraine nelle città toccate dal conflitto. Semmai i giornali e le TV ponevano l’attenzione dei lettori sugli attacchi che le forze USA subivano da parte della guerriglia: “Vedete, cari lettori, i nostri boys non sono gli aggressori, sono le vittime degli iracheni” raccontavano i servizi TV e giornalistici, in un incredibile rovesciamento dei ruoli. Incredibile ma che ha fatto presa: infatti, la maggioranza della popolazione in tutti i paesi occidentali credevano davvero che le truppe statunitensi non facessero la guerra, bensì solo il peacekeeping (mantenimento della pace) per disarmare i fanatici guerriglieri che combattevano per non si sa cosa.

In pratica, i media occidentali dal 2003 al 2010 raccontavano l’Iraq come i mass media russi oggi raccontano l’Ucraina – asetticamente, quasi senza morti o devastazioni – così da convincere la popolazione russa della bontà e della giustezza della “operazione militare speciale” in corso che non va assolutamente considerata una guerra – proprio come le operazioni USA in Iraq o in Afghanistan venivano chiamati non guerre ma “peacekeeping”.

Almeno, così fino al 2010. Poi apriti cielo.

Il giornalista australiano Julian Assange, creatore del sito WikiLeaks, ha rivelato i War Logs dell’Iraq e dell’Afghanistan, documenti militari ufficiali che lasciava intravedere tutto l’orrore delle operazioni di guerre vere e proprie – altro che “peacekeeping”! – condotte dalle forze statunitense in quei due paesi. Assange ha squarciato il velo di menzogna steso dal Pentagono sulle sue operazioni all’estero. Le rivelazioni sono servite a creare, nella pubblica opinione statunitense, un tale disgusto verso le due guerre che, alla fine, il Pentagono non aveva altra scelta che di ritirare le truppe e di dichiarare forfait.

Rivelare la verità è servita a sconfiggere i baroni della guerra.

I quali hanno giurato, poi, di farla pagare a Julian Assange, imprigionandolo a vita o, se ciò non dovesse essere possibile, assassinandolo. Assange è tuttora imprigionato a Londra in attesa di essere estradato, appunto, negli Stati Uniti, cioè nel paese che aveva complottato la sua uccisione.

Di tutto questo si parlerà al Festival del Libro per la Pace e la Nonviolenza, dal 2 al 5 giugno a Roma, quartiere San Lorenzo, e segnatamente negli interventi di Enzo Brandi e di Stefania Maurizi (intervistata da Nena Diaz di FREE ASSANGE Italia) in programma per sabato, 4 giugno, alle ore 13. Il trailer si può vedere cliccando qui.

Per il calendario di tutti gli eventi del festival, cliccare qui e qui.