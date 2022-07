"Oltre cento milioni di libri di propaganda russa da ritirare dalle biblioteche pubbliche ucraine"

Tradotto da per PeaceLink

Secondo la direttrice furono poeti e scrittori russi come Pushkin e Dostoevskij a gettare le basi del mondo russo: "È una letteratura molto dannosa, può davvero influenzare le opinioni delle persone. Pertanto questi libri dovrebbero essere rimossi anche dalle biblioteche pubbliche e scolastiche".

Lo ha affermato la direttrice dell'Istituto ucraino del libro Oleksandra Koval nella sua intervista a Interfax–Ucraina .

Secondo lei, è in corso l'iter per la predisposizione delle norme per il ritiro di tali libri.

"Certo, vogliamo farlo più velocemente, ma saremmo fortunati se riuscissimo a rimuovere almeno la letteratura ideologicamente dannosa pubblicata in epoca sovietica (in due lingue, tra l'altro, russo e ucraino), che è molta, così come la letteratura russa con contenuti anti-ucraini, entro la fine dell'anno", ha detto Koval.

Stiamo parlando, ha aggiunto, in primo luogo di ritirare dalle biblioteche pubbliche i libri di contenuto anti-ucraino che rafforzano le narrazioni imperiali e promuovono la violenza, le politiche filo-russe e scioviniste.

Nella seconda fase, i libri di autori russi contemporanei pubblicati in Russia dopo il 1991 saranno confiscati.

"Probabilmente saranno anche di generi diversi, inclusi libri per bambini, romanzi rosa e gialli. Questo è ovviamente ciò che richiede il tempo. Anche se capisco che potrebbero essere richiesti", ha detto Koval.

"È davvero una letteratura molto dannosa, può davvero influenzare le opinioni delle persone. Pertanto, la mia opinione personale è che questi libri dovrebbero essere rimossi anche dalle biblioteche pubbliche e scolastiche. Dovrebbero probabilmente rimanere nelle biblioteche universitarie e di ricerca per essere letti dagli accademici che studiano il radici del male e del totalitarismo", ha detto Koval.

Allo stesso tempo, ritiene che le biblioteche scientifiche possano conservare la letteratura scientifica specializzata i cui autori possono avere opinioni antiucraine, ma solo se il libro scientifico in questione non ha connotazioni ideologiche.

"Non c'è motivo di ritirarlo prima fino a quando non verrà creato un sostituto da autori ucraini o stranieri", ha affermato Koval.

"D'altra parte, non credo che durante la guerra dovremmo ancora fornire l'accesso alle opere di autori che hanno preso una posizione anti-ucraina. Perché leggendoli, potremmo approvare la loro posizione. Ma queste sono tutte questioni sottili", ha aggiunto.

Parlando della ricostituzione dei fondi della biblioteca, Koval ha osservato che nel difficile periodo del dopoguerra non sarebbe realistico acquistare il numero di copie richiesto. Secondo lei, dopo il sequestro della letteratura di propaganda russa, nel patrimonio delle biblioteche rimarranno circa 100 milioni di libri, circa la metà di quelli odierni, e il rifornimento avverrà gradualmente. Sia il pubblico che i fondi delle istituzioni internazionali potrebbero aiutare in questo, "potrebbe essere possibile organizzare un raduno di massa e raccogliere libri di qualità pubblicati negli ultimi anni", ha detto Koval.

Come riportato dall'IMI, il Ministero della cultura e della politica dell'informazione dell'Ucraina sta lavorando per rimuovere la letteratura di propaganda russa dalle biblioteche e sostituirla con letteratura e libri in lingua ucraina di alta qualità di editori ucraini.