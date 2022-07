Lo storico Antony Beevor: perché l'Ucraina ha vietato il mio libro?

Dopo la condanna del suo libro "Stalingrado" da parte del "comitato di esperti" governativi, Antony Beevor riflette sul desiderio dei governi di modificare il passato e mette in guardia dai pericoli della censura. La vicenda è del 2018 ma diventa attuale per le nuove leggi di censura sui libri.

Questa controversia è del febbraio del 2018 ma diventa attuale in quanto il parlamento ucraino ha deciso di mettere al bando i libri stampati in Russia . In più oltre cento milioni di libri considerati "filorussi" saranno ritirati dalle biblioteche dell'Ucraina

Il testo qui sotto riportato è scritto dal famoso storico britannico Antony Beevor.

Perché l'Ucraina ha vietato il mio libro?

di Antony Beevor

Certamente non mi aspettavo questo ultimo contrattempo, a seguito dell'improvviso divieto da parte del governo ucraino di un'edizione in lingua russa di Stalingrado, soprattutto 20 anni dopo la prima pubblicazione. Ciò era fondamentalmente dovuto al fatto che un passaggio racconta come le SS costrinsero i miliziani ucraini a massacrare 90 bambini ebrei nell'agosto 1941. Il "comitato di esperti" del governo ucraino affermò che questa storia era stata presa dalla propaganda sovietica. Tuttavia, le note della fonte mostrano chiaramente che si basava su resoconti tedeschi affidabili, in particolare uno di un ufficiale antinazista che era così inorridito da scrivere a sua moglie per dire che la Germania non meritava di vincere la guerra. C'è anche uno straziante resoconto di un testimone oculare degli omicidi scritto da un ufficiale delle SS.

Almeno c'è stato un aspetto incoraggiante nell'intera storia spiacevole. Ho ricevuto una serie sconcertante di sostegni dai gruppi ucraini per i diritti umani, da Human Rights Watch negli Stati Uniti, dal ministro degli Esteri canadese e dal Ministero degli Esteri nel Regno Unito.

Questo ha spinto mia figlia a osservare: “E le persone che hanno problemi reali con i diritti umani?” Aveva ragione.

I colleghi storici naturalmente consideravano ridicola la decisione di vietare il libro. Philippe Sands, il presidente della English PEN, si è subito offerto di cambiare idea e di accettare un invito alla fiera del libro di Kiev per il suo libro East West Street in modo da poter mettere il caso lì. È stato un sorprendente autogol del comitato di esperti ucraino quando il Paese vuole essere visto come più democratico e occidentale della Russia di Vladimir Putin al nord e, infine, soprattutto grazie alle rappresentanze dell'ambasciata britannica, il comitato ha fatto marcia indietro. Non c'è più alcun suggerimento che la storia provenga da fonti sovietiche.

Tuttavia, avevano una lamentela in sospeso. Il traduttore del mio editore russo aveva cambiato "miliziani ucraini" in "nazionalisti ucraini", il che implicitamente infanga tutti i nazionalisti ucraini con la reputazione di aver aiutato le SS Einsatzgruppen. Ma ora il mio editore russo crede che fosse giusto cambiare parola in quanto i miliziani operavano sotto l'egida dell'OUN, l'Organizzazione dei nazionalisti ucraini. Questo può sembrare un banale battibecco sulla nomenclatura, ma è un pertinente promemoria di quanto sia potente la cupa eredità della guerra dopo tre quarti di secolo.