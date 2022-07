Un capro espiatorio per la "democrazia" occidentale

La NATO ha aperto la porta a Svezia e Finlandia, chiudendo la porta della giustizia e dei diritti ai Kurdi; questo comportamento ha dato via libera e garanzie ad Erdogan per giustificare ogni sua azione militare in Rojawa contro i partigiani kurdi e la politica interna in Turchia.

Mi indigna profondamente la dichiarazione del presidente Draghi e della Commissione Europea: “L’alleanza della NATO si è allargata e si è rafforzata, non c’è il rischio di una escalation, ma dobbiamo essere pronti” . E “Putin voleva dividerci. Ma quello che ha ottenuto è un allineamento più forte tra Europa e Nato”. La loro sembra una preparazione ad una guerra studiata ed aspettata e nuovamente una chiusura dei confini e negazione dei diritti e della pace agli altri Paesi.

Con queste dichiarazioni i Paesi della NATO hanno dimostrato che la loro priorità è replicare alle sfide poste da Putin e della Cina; di fatto la loro politica rimane indirizzata solo alla tutela dell’Europa e della NATO.



La NATO per realizzare i suoi piani e i suoi interessi doveva perciò supportare un Paese suo membro, che è di fatto governato da un dittatore, che reprime i diritti di molti suoi cittadini. Per ottenere questo risultato si è trovato un capro espiatorio e si sono sacrificati nuovamente i Kurdi; sono stati confermati l’export di armi ai Turchi e la repressione degli attivisti kurdi da anni angariati dai Turchi e da tutti i dittatori dell’area medioorientale. Non dobbiamo dimenticare che il popolo kurdo è stato sacrificato alla fine della Prima Guerra Mondiale nella divisione del Medio Oriente stabilita proprio dalle potenze occidentali. Sembra che la storia si ripeta.

"La regione del Kurdistan" Autore: Alberto Imbrosciano Fonte: Pubblicato il 6/3/2014 su Altitude, http://www.altd.it/2014/03/06/kurdistan-altro-iraq/ N.B. Sono stati tolti i nomi delle città per evidenziare meglio le frontiere. Chiudi

NATO

Mentre Usa ed Europa erano concentrati sul problema dell'invasione dell'Ucraina e sull’allargamentoe rafforzamentodella NATO, l’”uomo della pace“, chiamato a far da mediatore,bombardava e tuttora colpisce il Kurdistan Iracheno e ha pianificato i suoi piani per allargare la sua occupazione della terra dei kurdi in Rojawa. Il veto della Turchia all’ingressodella Svezia edella Finlandia nella NATO era un’occasione per realizzare i suoi obiettivi einfatti è questo che è accaduto.Lainvece non è mai intervenuta sui piani del dittatore Erdogan in Kurdistan e contro i kurdi,i ministri dei vari Paesi dell’Alleanza Atlanticahanno sempre trattato e stretto le mani di Erdogan per i loro giochi di interesse:non dimentichiamo a questo proposito anche l’accordo UE-Turchia sui migranti.

La NATO ha aperto la porta alla Svezia e Finlandia, chiudendo la porta della giustizia e dei diritti ai Kurdi; questo comportamento ha dato via libera e garanzie ad Erdogan per giustificare ogni sua azione militare in Rojawa contro i partigiani kurdi e la politica interna in Turchia, per continuare a perseguitare ed opprimere i kurdi. L’Europa continuerà a ignorare l’appello dei kurdi, la sofferenza, la persecuzione secolare del popolo kurdo?

É ora quindi che l’Europa e la Nato cambino il paradigma verso una vera politica della pace e della libertà.