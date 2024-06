Slides sulla guerra a cura di PeaceLink

Occorre costruire un sistema di decodificazione collettiva degli eventi militari complessi

Il movimento pacifista deve acquisire una visione critica autonoma per comprendere in tempo reale la gravità della situazione e per scongiurare il baratro di una guerra nucleare. E per lanciare mobilitazioni prima che sia troppo tardi. Ne discuteremo nel Contro-Forum G7 a Bari.

30 maggio 2024 - Alessandro Marescotti