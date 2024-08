C'è una probabilità su un miliardo che Zelensky passi alla storia come il genio militare capace di fare ciò in cui Napoleone e Hitler fallirono. Nel restante dei casi Zelensky passerà alla storia come un idiota che attacca la Russia sguarnendo le sue trincee in Ucraina.

Cominciano a circolare sui canali Telegram foto e video di attrezzature ucraine distrutte, che si trovano in aree aperte come bersaglio facile per il nemico. Con una tale intensità di perdite, le riserve ucraine finiranno velocemente, così come è stato con la controffensiva estiva del 2023, che ora tutti riconoscono essere stata una spreco inutile di attrezzature e di vite di soldati.

L'avventura nel Kursk con molta probabilità si trasformerà dalla fiammata di alcune settimane in una imbarazzante ritirata. Infatti è già stato detto dall'esercito ucraino che l'obiettivo non è quello di conquistare una regione della Russia. Anche perché dovrebbero cambiare la Costituzione per annettere territori di un'altra nazione.

A quel punto sarà difficile spiegare agli ucraini perché sono state bruciate quelle che probabilmente sono le ultime attuali riserve militari in questa offensiva, mentre l'esercito ucraino non è riuscito a stabilizzare il fronte orientale nel Donbass.

Forse c'è un significato brillante dell'operazione Kursk nella distruzione delle proprie riserve?

Nel restante dei casi Zelensky passerà alla storia come un idiota che, mentre le sue difese in patria cedevano di fronte all'avanzata russa, bruciava risorse che sarebbero servite per difendere le posizioni del suo esercito in pericolo.